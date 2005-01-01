B2RN Architecture

B2RN_ARCHİTECTURE kurucusu İç Mimar Berrin GÜNGENCİ ,2005 yılında Yeditepe üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuş, Mezuniyetinin ardından bir süre mimarlık şirketlerinde restaurant, otel , cafe, mağaza projelerinde imza attıktan sonra 2011 yılında B2RN_ARCHİTECTURE/BERRİN GÜNGENCİ MİMARLIK adı altında kendi firmasını kurmuştur.

Bu tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışında otel, restaurant, konut, club, mağaza, okul, ofis v.b gibi çeşitli alanlarda projelere imza atmaktadır. Bunun dışında birçok inşaat firmalarının mimari konut danışmanlığını da sürdürmektedir. BERRİN GÜNGENCİ, iç mimarlık tasarımlarında başat kriter olarak kullanıcı taleplerini göz önünde tutarken, kendi gustosuyla harmanladığı modern ve estetik tasarım çözümleriyle müşterilerine daha kaliteli bir yaşam alanı sunmayı hedefler