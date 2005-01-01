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B2RN Architecture
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Özel projeler (konut), B2RN Architecture B2RN Architecture Modern Yatak Odası
    Özel projeler (konut), B2RN Architecture B2RN Architecture Modern Yemek Odası
    Özel projeler (konut), B2RN Architecture B2RN Architecture Modern Oturma Odası
    +25
    Özel projeler (konut)
    Ticari projeler, B2RN Architecture B2RN Architecture Ticari alanlar
    Ticari projeler, B2RN Architecture B2RN Architecture Ticari alanlar
    Ticari projeler, B2RN Architecture B2RN Architecture Ticari alanlar
    Ticari projeler

    B2RN_ARCHİTECTURE kurucusu İç Mimar Berrin GÜNGENCİ ,2005 yılında Yeditepe üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun olmuş, Mezuniyetinin ardından bir süre mimarlık şirketlerinde restaurant, otel , cafe, mağaza projelerinde imza attıktan sonra 2011 yılında B2RN_ARCHİTECTURE/BERRİN GÜNGENCİ MİMARLIK adı altında kendi firmasını kurmuştur.

     Bu tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışında otel, restaurant, konut, club, mağaza, okul, ofis v.b gibi çeşitli alanlarda projelere imza atmaktadır. Bunun dışında birçok inşaat firmalarının mimari konut danışmanlığını da sürdürmektedir. BERRİN GÜNGENCİ, iç mimarlık tasarımlarında başat kriter olarak kullanıcı taleplerini göz önünde tutarken, kendi gustosuyla harmanladığı modern ve estetik tasarım çözümleriyle müşterilerine daha kaliteli bir yaşam alanı sunmayı hedefler

    Hizmet alanları
    • İstanbul
    • TÜRKİYE
    • USA
    • DUBAİ
    • VE TUM ÜLKELER
    Adres
    Çınarlı Çeşme Sk 4/3 Kuruçeşme – Beşiktaş
    34345 İstanbul
    Türkiye
    +90536597797905323838970 berrinyildiz.com
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