SB Emlak ve Dekorasyon olarak iç tasarımda, iş ve yaşam alanlarına yönelik, pratik, modern, estetik gibi unsurları göz önünde bulundurarak müşterimizin istek, öneri ve talepleri ışığında iç mimari tasarım fikirlerimizle, doğru malzeme ve bütçe üzerinde titiz bir şekilde çalışılarak projelerimize yön vermekteyiz.
- Hizmetler
- ANAHTAR TESLİM TADİLAT & DEKORASYON
- ANAHTAR TESLİM RESTAURANT & CAFE
- İÇ MİMARİ VE DEKORASYON
- Hizmet alanları
- İSTANBUL
- Adres
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Sahrayıcedid Mahallesi Müminderesi Sokak Eko-Tek Sitesi No:10/2 Kadıköy
80030 İstanbul
Türkiye
+90-5322372337 www.sbdekor.com