A Day of Design

20 yıla yaklaşan tecrübesiyle, İstanbul Teşvikiye'de hizmet veren A Day Of Design; tanınmış firmaları ve 'De Gournay' markasının yaratıcı tasarımlarıyla, konforu yaşam alanınızın her köşesinde hissedeceğiniz bir atmosfere dönüştürüyor.

Avrupa ve Uzak Doğu'nun seçkin ülkelerinden gelen; Dedar, Hermes, Loro Piana, Jim Thompson, Sacho, Pierre Frey, Braquenie, Boussac, Lelievre, Etro, C&C, Holland&Sherry, Fortuny ve Fadini Borghi gibi birçok ünlü kumaş markası, A Day Of Design 'ın ürün yelpazesi dahilinde.

Dünyada kişiye özel el yapımı duvar kağıtlarıyla tanınan 'De Gournay' markasının yanı sıra Guy Masureel ve Fausel Biskamp markalarının duvar kağıdı koleksiyonlarını da bulabilirsiniz.

A Day of Design aynı zamanda, Ebru Mengenecioğlu ve Mehmet Yücebaşoğlu yönetiminde, kişiye ve firmalara özel iç dekorasyon, danışmanlık ve uygulama hizmeti sunmaktadır.