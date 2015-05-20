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Celebi Yapı
Karo, Taş & Tezgâhlar Antalya
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Gabion Duvar , Celebi Yapı Celebi Yapı
    Gabion Duvar , Celebi Yapı Celebi Yapı Ticari alanlar Metal Gri
    Gabion Duvar , Celebi Yapı Celebi Yapı
    +2
    Gabion Duvar
    MOSAICS, Celebi Yapı Celebi Yapı İç Dekorasyon Mozaik Bej
    MOSAICS, Celebi Yapı Celebi Yapı Rustik Duvar & Zemin Mermer Bej
    MOSAICS, Celebi Yapı Celebi Yapı Havuz Mermer Bej
    MOSAICS
    Villa , Celebi Yapı Celebi Yapı Rustik Duvar & Zemin Mermer Sarı
    Villa , Celebi Yapı Celebi Yapı Rustik Duvar & Zemin Mermer Sarı
    Villa , Celebi Yapı Celebi Yapı Rustik Duvar & Zemin Mermer Sarı
    +3
    Villa

    Stone is a design-driven company that provides natural stone,engineered
    stone and ceramic. Our company has showroom in Antalya.  For over 25 years, the company has remained dedicated to serving the needs of architects and designers with cutting-edge, high-quality surfaces. For over 20 years, we have remained dedicated to serving the needs of architects and designers with cutting-edge, high-quality surfaces.

    Biz kısaca "doğaltaş" olarak isimlendirilen; mermer,traverten,mozaik ,peyzaj taşlarının tasarım odaklı satış firmasıyız. Ürünlerimizi Antalya mağazamızda sergilemekteyiz. 20 yılı aşkın süredir, Müşterilerimizin özel olarak detaylandırılmış tüm ihtiyaçlarını çözümleyebilmekteyiz.

    Hizmetler
    • Ürünlerimizin tanıtım
    • satış ve uygulamasını içerir.
    Hizmet alanları
    Ev ve bahçe düzenlemesi
    Adres
    12.Cadde 47/B
    07230 Antalya
    Türkiye
    +90-2423257897 www.celebitas.com
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