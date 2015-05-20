Celebi Yapı

Stone is a design-driven company that provides natural stone,engineered
stone and ceramic. Our company has showroom in Antalya. For over 25 years, the company has remained dedicated to serving the needs of architects and designers with cutting-edge, high-quality surfaces. For over 20 years, we have remained dedicated to serving the needs of architects and designers with cutting-edge, high-quality surfaces.
Biz kısaca "doğaltaş" olarak isimlendirilen; mermer,traverten,mozaik ,peyzaj taşlarının tasarım odaklı satış firmasıyız. Ürünlerimizi Antalya mağazamızda sergilemekteyiz. 20 yılı aşkın süredir, Müşterilerimizin özel olarak detaylandırılmış tüm ihtiyaçlarını çözümleyebilmekteyiz.
- Hizmetler
- Ürünlerimizin tanıtım
- satış ve uygulamasını içerir.
- Hizmet alanları
- Ev ve bahçe düzenlemesi
- Adres
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12.Cadde 47/B
07230 Antalya
Türkiye
+90-2423257897 www.celebitas.com