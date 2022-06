Celebi Yapı

Stone is a design-driven company that provides natural stone,engineered

stone and ceramic. Our company has showroom in Antalya. For over 25 years, the company has remained dedicated to serving the needs of architects and designers with cutting-edge, high-quality surfaces. For over 20 years, we have remained dedicated to serving the needs of architects and designers with cutting-edge, high-quality surfaces.

Biz kısaca "doğaltaş" olarak isimlendirilen; mermer,traverten,mozaik ,peyzaj taşlarının tasarım odaklı satış firmasıyız. Ürünlerimizi Antalya mağazamızda sergilemekteyiz. 20 yılı aşkın süredir, Müşterilerimizin özel olarak detaylandırılmış tüm ihtiyaçlarını çözümleyebilmekteyiz.