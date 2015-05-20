Celebi Yapı

Taş evler hakkında merak edilen her şey

Taş evler yüzlerce yıldır dünyanın hemen her coğrafyasında yapılagelmiş çok yaygın bir yapı türüdür. Taş ev yapım teknikleri bölgelere göre kendi içlerinde pek çok farklı özellik gösteriyor olsalar da son derece dayanıklı, güçlü v…

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