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Erim Mutfak
Mutfak Planlayıcıları Izmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (19)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • modern mutfak, Erim Mutfak Erim Mutfak MutfakDolap & Raflar Ahşap Gri
    modern mutfak, Erim Mutfak Erim Mutfak MutfakDolap & Raflar
    modern mutfak, Erim Mutfak Erim Mutfak MutfakMutfak Malzemeleri
    +12
    modern mutfak
    Country Mutfak, Erim Mutfak Erim Mutfak MutfakDolap & Raflar Yönlendirilmiş Yonga Levha Bej
    Country Mutfak, Erim Mutfak Erim Mutfak Klasik Mutfak Bej
    Country Mutfak, Erim Mutfak Erim Mutfak MutfakDolap & Raflar Yönlendirilmiş Yonga Levha Bej
    +1
    Country Mutfak
    COUNTRY ADA MUTFAK, Erim Mutfak Erim Mutfak
    COUNTRY ADA MUTFAK, Erim Mutfak Erim Mutfak
    COUNTRY ADA MUTFAK, Erim Mutfak Erim Mutfak
    COUNTRY ADA MUTFAK

    Yıllardır hayatınıza Mutluluk katıyoruz...

    2003 yılında İZMİR Karşıyaka‘da Hazır mutfak banyo showroom’ açarak faaliyetlerine başlayan ERİMMUTFAK 2006 yılında Örnekköy’de küçük bir atölyeyi devir alarak Mutfak, Banyo dolabı, Ray dolap, üretimine başlamıştır. 2010 yılında üretim kapasitesini artıra bilmek için yeni bir atölyeye taşınarak üretimine ilave olarak TV ünitesi, Yaşam ünitesi, Giyinme odası, Yatak odası, Ofis mobilyaları, Otel mobilyası üretimi ve montajı ilave edilerek yükselişine devam etmiştir.

    Tüm dünyada sürekli yenilikleri ve gelişmeleri takip eden firmamız, 2011 yılında İtalya’dan getirttiği masif mutfak modeliyle kalite çıtasını arttırmaya devam etmiştir.

    ERİM MUTFAK 2011 YILINDA HAFELE ailesinin çözüm ortağı olarak tüm aksesuarların kalitesini dünyadaki yenilikleri yakından takip edip bugün ürettiği ürünlerde kullanmaktadır. ERİM MUTFAK ülkemizde her zaman yenilikçi bir vizyona sahip olup ülkemizde ve yurtdışında aranan firmalardan birisi olmuştur.

    Mevcut üretim parkurumuzda son teknoloji makinelerle kusursuz üretim anlayışı ile çalışan “ERİM MUTFAK, nihai tüketiciye, müteahhit gruplara ve mimarlara çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

    Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer oluşturan bir FİRMA olma yönünde ilerleyişimizi sürdürerek SİZLERE MUTLULUK SATMAYA DEVAM EDECEGİZ.

    Hayatınızda evinizde kalite şıklık ve güven arayışındaysanız yapmanız gereken yalnızca bize ulaşmak.

    Hizmetler
    MODERN MUTFAK COUNTRY MUTFAK ADA MUTFAK hilton banyo ELBİŞSE DOLABI GİYİNME ODASI RAY DOLAP KAPI OFİS TASARIM UYGULAMA EVTASARIM UYGULAMA Komple tadilat dekorasyon
    Hizmet alanları
    İZMİR VE ÇEVRESİ
    Adres
    1833 sokak no:38-a
    35500 Izmir
    Türkiye
    +90-2323822820 www.erimmutfak.com
    Yasal mülkiyet

    Yıllardır  hayatınıza Mutluluk katıyoruz..

    2003 yılında İZMİR Karşıyaka‘da Hazır mutfak banyo showroom’ açarak faaliyetlerine başlayan ERİMMUTFAK 2006 yılında Örnekköy’de küçük bir atölyeyi devir alarak Mutfak, Banyo dolabı, Ray dolap, üretimine başlamıştır. 2010 yılında üretim kapasitesini artıra bilmek için yeni bir atölyeye taşınarak üretimine ilave olarak TV ünitesi, Yaşam ünitesi, Giyinme odası, Yatak odası, Ofis mobilyaları, Otel mobilyası üretimi ve montajı ilave edilerek yükselişine devam etmiştir.

    Tüm dünyada sürekli yenilikleri ve gelişmeleri takip eden firmamız, 2011 yılında İtalya’dan getirttiği masif mutfak modeliyle kalite çıtasını arttırmaya devam etmiştir.

    ERİM MUTFAK 2011 YILINDA HAFELE ailesinin çözüm ortağı olarak tüm aksesuarların kalitesini dünyadaki yenilikleri yakından takip edip bugün ürettiği ürünlerde kullanmaktadır. ERİM MUTFAK ülkemizde her zaman yenilikçi bir vizyona sahip olup ülkemizde ve yurtdışında aranan firmalardan birisi olmuştur.

    Mevcut üretim parkurumuzda son teknoloji makinelerle kusursuz üretim anlayışı ile çalışan “ERİM MUTFAK, nihai tüketiciye, müteahhit gruplara ve mimarlara çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

    Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer oluşturan bir FİRMA olma yönünde ilerleyişimizi sürdürerek SİZLERE MUTLULUK SATMAYA DEVAM EDECEGİZ.

    Hayatınızda evinizde kalite şıklık ve güven arayışındaysanız yapmanız gereken yalnızca bize ulaşmak.

    .

    Değerlendirmeler

    Cihat Burak
    Mutfağımın karşısına ek tezgah ve dolap yaptırmak amacıyla showroomlarına uğradım. Ufuk Bey baştan sona tüm süreci profesyonelce yönetti. Gerek kalitesi , gerek verilen sürede istediğimiz şekilde üretilip montajlanmasıyla gayet memnun kaldık. Tavsiye ederim.
    5 ay önce
    Arda AYÇE
    ÇOK GÜZEL KALİTELİ İŞ ÇIKARDILAR. UFUK BEY'İN PROFESYONELLİĞİ VE İŞİN MUTFAĞINDAN GELMESİ HER NOKTADA HİSSEDİLDİ. İŞ YAPAN EKİPLERİN İŞLERİNDE UZMAN OLMASI ÇOK ÖNEMLİ NOKTA ZAMANINDAN ÖNCE TESLİMAT İŞİN AYRI MEMNUNİYET YANI OLDU. UFUK BEY'E SEVGİLİ EŞLERİNE VE ERİM MUTFAK AİLESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ. SEFER AYÇE
    3 ay önce
    cansu aksu
    Çok memnun kaldık. Çok sistemli çalışıyorlar. Her şeyi söz verdikleri şekilde ve zamanında tamamladılar. Ufuk Bey’e, Suzan Hanım’a ve çalışan tüm ustalara teşekkür ederiz.
    7 ay önce
    Tüm 19 değerlendirmelerini göster
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