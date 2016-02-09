Erim Mutfak

Yıllardır hayatınıza Mutluluk katıyoruz...

2003 yılında İZMİR Karşıyaka‘da Hazır mutfak banyo showroom’ açarak faaliyetlerine başlayan ERİMMUTFAK 2006 yılında Örnekköy’de küçük bir atölyeyi devir alarak Mutfak, Banyo dolabı, Ray dolap, üretimine başlamıştır. 2010 yılında üretim kapasitesini artıra bilmek için yeni bir atölyeye taşınarak üretimine ilave olarak TV ünitesi, Yaşam ünitesi, Giyinme odası, Yatak odası, Ofis mobilyaları, Otel mobilyası üretimi ve montajı ilave edilerek yükselişine devam etmiştir.

Tüm dünyada sürekli yenilikleri ve gelişmeleri takip eden firmamız, 2011 yılında İtalya’dan getirttiği masif mutfak modeliyle kalite çıtasını arttırmaya devam etmiştir.

ERİM MUTFAK 2011 YILINDA HAFELE ailesinin çözüm ortağı olarak tüm aksesuarların kalitesini dünyadaki yenilikleri yakından takip edip bugün ürettiği ürünlerde kullanmaktadır. ERİM MUTFAK ülkemizde her zaman yenilikçi bir vizyona sahip olup ülkemizde ve yurtdışında aranan firmalardan birisi olmuştur.

Mevcut üretim parkurumuzda son teknoloji makinelerle kusursuz üretim anlayışı ile çalışan “ERİM MUTFAK, nihai tüketiciye, müteahhit gruplara ve mimarlara çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Ürünlerimiz, çözümlerimiz, satış sonrası hizmetlerimizle sağladığımız güvenirlilik ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerin ilk tercihi olarak, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer oluşturan bir FİRMA olma yönünde ilerleyişimizi sürdürerek SİZLERE MUTLULUK SATMAYA DEVAM EDECEGİZ.

Hayatınızda evinizde kalite şıklık ve güven arayışındaysanız yapmanız gereken yalnızca bize ulaşmak.