FİRMAMIZ GAZİANTEP TE YILLARCA ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE BELLİ BİR KARİYERE SAHİP ALTIN ÇEKİÇ ÇELİK KAPI FİRMA ORTAKLARINDAN SELİM BİŞİ TARAFINDAN 2013 YILINDA SİZ SAYGI DEĞER MÜŞTERİLERİNE ÇELİK KAPI VE YAPI SEKTÖRÜNDE ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK İÇİN HEDEFİYLE KURULMUŞTUR.

Bazı şeyler vardır ki, değeri hiç bir şeyle ölçülemez. Sizin için tekdir ve vazgeçilmezdir. İşte bizim görevimiz de yaşamınıza anlam katan varlıkları, yuvanızı, kısacası sizlerin vazgeçilmezlerini korumak,güzelleştirmek Yaşamınız boyunca sizlere eşlik edecek; estetik ve güvenlik bakımından kusursuz, her zevke ve her mekana uygun çelik kapı,otomasyon,iç kapı,parke,duvarkağıdı,mutfak yani yapı adına olan işlerde

tasarım,üretmek,ürettirmek,uygulama,araştırma hedefiyle DİYORUZ Kİ Evinizin şekli ne olursa olsun; LİVA KAPI & YAPI arzularınızı gerçekleştirmek için her zaman yanınızda.