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LİVA KAPI &amp;YAPI
Demircilik Gaziantep
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Projeler

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    • Liva Kapı, LİVA KAPI &YAPI LİVA KAPI &YAPI Modern Pencere & Kapılar
    Liva Kapı, LİVA KAPI &YAPI LİVA KAPI &YAPI Modern Pencere & Kapılar
    Liva Kapı, LİVA KAPI &YAPI LİVA KAPI &YAPI Modern Pencere & Kapılar
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    Liva Kapı

    FİRMAMIZ GAZİANTEP TE YILLARCA ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE BELLİ BİR KARİYERE SAHİP ALTIN ÇEKİÇ ÇELİK KAPI FİRMA ORTAKLARINDAN SELİM BİŞİ TARAFINDAN 2013 YILINDA SİZ SAYGI DEĞER MÜŞTERİLERİNE ÇELİK KAPI VE YAPI SEKTÖRÜNDE ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK İÇİN HEDEFİYLE KURULMUŞTUR.

    Bazı şeyler vardır ki, değeri hiç bir şeyle ölçülemez. Sizin için tekdir ve vazgeçilmezdir. İşte bizim görevimiz de yaşamınıza anlam katan varlıkları, yuvanızı, kısacası sizlerin vazgeçilmezlerini korumak,güzelleştirmek Yaşamınız boyunca sizlere eşlik edecek; estetik ve güvenlik bakımından kusursuz, her zevke ve her mekana uygun  çelik kapı,otomasyon,iç kapı,parke,duvarkağıdı,mutfak yani yapı adına olan işlerde 

    tasarım,üretmek,ürettirmek,uygulama,araştırma hedefiyle DİYORUZ Kİ Evinizin şekli ne olursa olsun; LİVA KAPI & YAPI arzularınızı gerçekleştirmek için her zaman yanınızda.

    Hizmetler
    ÇELİK KAPI/FERFORJE/OTOMATİK KAPI/KEPENK/PVC PERDE/PANJUR KAPI/YANGIN KAPISI/PARKE
    Hizmet alanları
    İNŞAAT VE DEKORASYON ve gaziantep
    Adres
    60042 NOLU CAD NO:34
    27060 Gaziantep
    Türkiye
    +90-5333416474 www.livakapi.com
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