Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Ev içi ısı yalıtımı nasıl yapılır?

Soğuk kış aylarında ısıyı muhafaza etmek, sıcak yaz aylarında sıcaktan korunmak için evinizde profesyonel bir yalıtım yapılması şarttır. Kapılar, pencereler gibi ısı kayıplarının çok fazla olduğu bölümlerde doğru yalıtım malzemele…

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