Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

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Soğuk kış aylarında ısıyı muhafaza etmek, sıcak yaz aylarında sıcaktan korunmak için evinizde profesyonel bir yalıtım yapılması şarttır. Kapılar, pencereler gibi ısı kayıplarının çok fazla olduğu bölümlerde doğru yalıtım malzemele…
Evinizi yenilerken ekonomik bir bütçe ayırmak istiyorsanız iç ve dış kapıları kendiniz boyayabilirsiniz. Kapı modeli fark etmeksizin doğru teknikler uygulayarak ve doğru malzemeler kullanarak kapılarınızı kolayca kendiniz boyayabi…
Müstakil ev inşa ettirmek isteyenler için alternatif ev modelleri bulunuyor. Müstakil ev, villa, taş ev, kır evi modelleri arasından yaşam tarzınıza uygun olan ve ihtiyaçlarınıza cevap veren bir modeli inşa ettirmek için öncelikle…