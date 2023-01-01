KRN MİMARLIK

FARKLI SEKTÖRLER İÇİN MİMARİ ÇEŞİTLİLİK
- Hizmetler
- MAĞAZA
- KAFE
- RESTORAN
- OFİS
- ALIŞVERİŞ MERKEZİ
- OTEL
- HASTANE
- TASARIM
- Hepsini göster: 8 hizme
- Hizmet alanları
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- istanbul
- Adres
-
Ebulula mardin cad. 4.Gazeteciler sit.No:167 LEVENT BEŞİKTAŞ
34330 İstanbul
Türkiye
+90-2122695724 http://www.krnmimarlik.com
Biz, mağazalar, kafeler, restaurantlar, ofisler, oteller gibi 500'den fazla projenin, hassasiyetle ve mümkün olan en iyi zamanlama ile hayat geçmesini sağlamış bir mimarlık firmasıyız.
20 yıla ulaşan tecrübemiz ile 50'nin üzerinde uluslararası markaya tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar hizmet vermekte ve tüm bilgi birikimimizi müşterilerimizin memnuniyeti için kullanmaktayız.