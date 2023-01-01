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KRN MİMARLIK
Mimarlar İstanbul
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Projeler

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    • PARLE, KRN MİMARLIK KRN MİMARLIK Akdeniz Mutfak
    PARLE, KRN MİMARLIK KRN MİMARLIK Akdeniz Mutfak
    PARLE

    FARKLI SEKTÖRLER İÇİN MİMARİ ÇEŞİTLİLİK

    Hizmetler
    • MAĞAZA
    • KAFE
    • RESTORAN
    • OFİS
    • ALIŞVERİŞ MERKEZİ
    • OTEL
    • HASTANE
    • TASARIM
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Adres
    Ebulula mardin cad. 4.Gazeteciler sit.No:167 LEVENT BEŞİKTAŞ
    34330 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122695724 http://www.krnmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Biz, mağazalar, kafeler, restaurantlar, ofisler, oteller gibi 500'den fazla projenin, hassasiyetle ve mümkün olan en iyi zamanlama ile hayat geçmesini sağlamış bir mimarlık firmasıyız.

    20 yıla ulaşan tecrübemiz ile 50'nin üzerinde uluslararası markaya tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar hizmet vermekte ve tüm bilgi birikimimizi müşterilerimizin memnuniyeti için kullanmaktayız.

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