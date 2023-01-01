KRN MİMARLIK

Yasal mülkiyet

Biz, mağazalar, kafeler, restaurantlar, ofisler, oteller gibi 500'den fazla projenin, hassasiyetle ve mümkün olan en iyi zamanlama ile hayat geçmesini sağlamış bir mimarlık firmasıyız.

20 yıla ulaşan tecrübemiz ile 50'nin üzerinde uluslararası markaya tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar hizmet vermekte ve tüm bilgi birikimimizi müşterilerimizin memnuniyeti için kullanmaktayız.