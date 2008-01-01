Lunapark Tasarım

2004 yılından beri mimari, grafik ve ürün tasarım hizmetleri veren, markalaşmak isteyen firmalara tüm tasarım çalışmalarında stratejik çözüm ortaklığı yapan ve her zaman farklı işlere imza atmayı hedefleyen Retail Design odaklı multidisipliner bir tasarım ofisiyiz.
Sektörün ihtiyaçlarını biliyoruz ve uzmanlığımız sayesinde marka DNA’sının bütünlüğünü bozmayacak tasarım yapısına özen gösteriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı projelerde mağaza, cafe&restaurantlara mimari, grafik tasarım, ürün tasarımı ve görsel düzenleme hizmeti veriyoruz.
Lunapark Retail Design’ın ihtiyaçları doğrultusunda Mimar, İç Mimar, Art Direktör, Grafik Tasarımcı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Stylist den oluşan multidisipliner ekibiyle farklılığını göstermektedir.
- Hizmetler
- Cephe Tasarımı
- Mağaza
- Kiosk Tasarım
- Restaurant Cafe Bar Tasarımı
- Vitrin Tasarım
- Sinyalizasyon ve Planogram
- Kurumsal Kimlik Tasarımı
- Ambalaj Tasarım
- Katalog Tasarımı
- Mağaza içi iletişim
- Koleksiyon Danışmanlığı
- Sergileme Ünite Tasarımı
- Mobilya ve Aydınlatma
- Styling
- Dekor Tasarım ve Mekan Seçimi
- Prodüksiyon Fotoğraf Çekimi
- Hepsini göster: 16 hizme
- Hizmet alanları
- Yurtiçi ve yurtdışı.
- Şirket ödülleri
- 2010 Tefal
- Tefal için yaptığımız yılbaşı konseptli mağaza tasarımımızla BMD-LOOK 2010 Yılbaşı Konsept Tasarım Yarışması, Mağaza kategorisinde ikinci olduk.
- 2009 Home & Cook
- Home&Cook için yaptığımız yılbaşı konseptli mağaza tasarımımızla BMD-LOOK 2009 Yılbaşı Konsept Tasarım Yarışması Mağaza Kategorisi üçüncüsü olduk.
- 2008 Chakra
- Chakra için yaptığımız yılbaşı konseptli mağaza tasarımımızla BMD-LOOK 2008 Yılbaşı Konsept Tasarım Yarışması Mağaza Kategorisi üçüncüsü olduk.
- 2008 Koçtaş
- Koçtaş için yaptığımız vitrin ile Yürekli Training- Conference- Consulting firması tarafından World sponsorluğunda düzenlenen ‘World Yılın Vitrini Yarışması’ nda banyo vitrine tasarımıyla ikincilik ödülünü aldık.
- Hepsini göster: 11 ödül
- Adres
-
laleliçeşme sokak , 17/a, beyoğlu
34422 Istanbul
Türkiye
+90-5323519368 www.lunapark.com.tr