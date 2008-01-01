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Lunapark Tasarım
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Arçelik İstinye Mağaza, Lunapark Tasarım Lunapark Tasarım Ofis Alanları & Mağazalar
    Arçelik İstinye Mağaza, Lunapark Tasarım Lunapark Tasarım Ofis Alanları & Mağazalar
    Arçelik İstinye Mağaza, Lunapark Tasarım Lunapark Tasarım Ofis Alanları & Mağazalar
    +6
    Arçelik İstinye Mağaza
    TunaEv, Lunapark Tasarım Lunapark Tasarım Ofis Alanları & Mağazalar
    TunaEv, Lunapark Tasarım Lunapark Tasarım Ofis Alanları & Mağazalar
    TunaEv, Lunapark Tasarım Lunapark Tasarım Ofis Alanları & Mağazalar
    +2
    TunaEv

    2004 yılından beri mimari, grafik ve ürün tasarım hizmetleri veren, markalaşmak isteyen firmalara tüm tasarım çalışmalarında stratejik çözüm ortaklığı yapan ve her zaman farklı işlere imza atmayı hedefleyen Retail Design odaklı multidisipliner bir tasarım ofisiyiz.

    Sektörün ihtiyaçlarını biliyoruz ve uzmanlığımız sayesinde marka DNA’sının bütünlüğünü bozmayacak tasarım yapısına özen gösteriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı projelerde mağaza, cafe&restaurantlara mimari, grafik tasarım, ürün tasarımı ve görsel düzenleme hizmeti veriyoruz.

    Lunapark Retail Design’ın ihtiyaçları doğrultusunda Mimar, İç Mimar, Art Direktör, Grafik Tasarımcı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Stylist den oluşan multidisipliner ekibiyle farklılığını göstermektedir.

    Hizmetler
    • Cephe Tasarımı
    • Mağaza
    • Kiosk Tasarım
    • Restaurant Cafe Bar Tasarımı
    • Vitrin Tasarım
    • Sinyalizasyon ve Planogram
    • Kurumsal Kimlik Tasarımı
    • Ambalaj Tasarım
    • Katalog Tasarımı
    • Mağaza içi iletişim
    • Koleksiyon Danışmanlığı
    • Sergileme Ünite Tasarımı
    • Mobilya ve Aydınlatma
    • Styling
    • Dekor Tasarım ve Mekan Seçimi
    • Prodüksiyon Fotoğraf Çekimi
    • Hepsini göster: 16 hizme
    Hizmet alanları
    Yurtiçi ve yurtdışı.
    Şirket ödülleri
    • 2010 Tefal
    • Tefal için yaptığımız yılbaşı konseptli mağaza tasarımımızla BMD-LOOK 2010 Yılbaşı Konsept Tasarım Yarışması, Mağaza kategorisinde ikinci olduk.
    • 2009 Home & Cook
    • Home&Cook için yaptığımız yılbaşı konseptli mağaza tasarımımızla BMD-LOOK 2009 Yılbaşı Konsept Tasarım Yarışması Mağaza Kategorisi üçüncüsü olduk.
    • 2008 Chakra
    • Chakra için yaptığımız yılbaşı konseptli mağaza tasarımımızla BMD-LOOK 2008 Yılbaşı Konsept Tasarım Yarışması Mağaza Kategorisi üçüncüsü olduk.
    • 2008 Koçtaş
    • Koçtaş için yaptığımız vitrin ile Yürekli Training- Conference- Consulting firması tarafından World sponsorluğunda düzenlenen ‘World Yılın Vitrini Yarışması’ nda banyo vitrine tasarımıyla ikincilik ödülünü aldık.
    • Hepsini göster: 11 ödül
    Adres
    laleliçeşme sokak , 17/a, beyoğlu
    34422 Istanbul
    Türkiye
    +90-5323519368 www.lunapark.com.tr

    Değerlendirmeler

    Bahar Güleç
    2 ay önce
    A. Samed Söğüt
    Nezih, iç açıcı ve aynı zamanda çalışanları çok nazik bir yer
    6 ay önce
    Abdulkadir OTALI
    Tasarım olarak ve konum itibariyle gayet şık
    8 ay önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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