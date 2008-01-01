Lunapark Tasarım

2004 yılından beri mimari, grafik ve ürün tasarım hizmetleri veren, markalaşmak isteyen firmalara tüm tasarım çalışmalarında stratejik çözüm ortaklığı yapan ve her zaman farklı işlere imza atmayı hedefleyen Retail Design odaklı multidisipliner bir tasarım ofisiyiz.

Sektörün ihtiyaçlarını biliyoruz ve uzmanlığımız sayesinde marka DNA’sının bütünlüğünü bozmayacak tasarım yapısına özen gösteriyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı projelerde mağaza, cafe&restaurantlara mimari, grafik tasarım, ürün tasarımı ve görsel düzenleme hizmeti veriyoruz.

Lunapark Retail Design’ın ihtiyaçları doğrultusunda Mimar, İç Mimar, Art Direktör, Grafik Tasarımcı, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Stylist den oluşan multidisipliner ekibiyle farklılığını göstermektedir.