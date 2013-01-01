Evrenol Architects, kültürel mirasın kazandırdığı mimari değerleri koruyup yeniden yorumlayan; sosyoloji, psikoloji, sanat, bilim ve teknik gibi düşün ve üretim alanlarını bir potada eriten bir mimarlık ofisidir. Projelerinde özellikle kent kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, yapılı çevrenin doğa ile olan ilişkisini önemseyen; deneyimli ve genç ekibiyle “atölye” anlayışında büyük ölçekli projeler üreten bir yaklaşım benimsemiştir. Mimarlardan, iİlüstratörlerden, kent plancılarından ve peyzaj mimarlarından oluşan 4 atölye, 4 ayrı mimar tarafından yürütülmektedir.
- Hizmetler
- master planning
- Arcihtectural Projects
- Conceptual Design
- Schematic Design
- Design development
- IFC Design
- Tender Documents
- Shop Drawing
- Interior Design
- landscape design
- Multidisciplinary Project Coordination
- construction management
- Hepsini göster: 12 hizme
- Hizmet alanları
- istanbul
- Şirket ödülleri
MIPIM 2013 Best Turkish Project– Bosphorus City,
MIPIM 2013 People's Chice– Akasya Acıbadem, International Property Awards 2013
Best High rise Architecture Turkey&Europe– Akasya Acıbadem, International Property Awards 2013
Best Office Interior– Albarakatürk Headquarters Interior Project, Iconic Awards 2013
Concept Winner– SEV Istanbul American College
- Adres
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Koşuyolu Caddesi Şekercioğlu Sokak No:10 Kadıköy
34718 Istanbul
Türkiye
+90-2163269720 www.evrenolarchitects.com