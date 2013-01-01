Evrenol Architects, kültürel mirasın kazandırdığı mimari değerleri koruyup yeniden yorumlayan; sosyoloji, psikoloji, sanat, bilim ve teknik gibi düşün ve üretim alanlarını bir potada eriten bir mimarlık ofisidir. Projelerinde özellikle kent kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, yapılı çevrenin doğa ile olan ilişkisini önemseyen; deneyimli ve genç ekibiyle “atölye” anlayışında büyük ölçekli projeler üreten bir yaklaşım benimsemiştir. Mimarlardan, iİlüstratörlerden, kent plancılarından ve peyzaj mimarlarından oluşan 4 atölye, 4 ayrı mimar tarafından yürütülmektedir.