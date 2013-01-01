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Evrenol Architects
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
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    • Akasya Acıbadem, Evrenol Architects Evrenol Architects Modern Evler
    Akasya Acıbadem, Evrenol Architects Evrenol Architects
    Akasya Acıbadem, Evrenol Architects Evrenol Architects Modern Bahçe
    +4
    Akasya Acıbadem

    Evrenol Architects, kültürel mirasın kazandırdığı mimari değerleri koruyup yeniden yorumlayan; sosyoloji, psikoloji, sanat, bilim ve teknik gibi düşün ve üretim alanlarını bir potada eriten bir mimarlık ofisidir. Projelerinde özellikle kent kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, yapılı çevrenin doğa ile olan ilişkisini önemseyen; deneyimli ve genç ekibiyle “atölye” anlayışında büyük ölçekli projeler üreten bir yaklaşım benimsemiştir. Mimarlardan, iİlüstratörlerden, kent plancılarından ve peyzaj mimarlarından oluşan 4 atölye, 4 ayrı mimar tarafından yürütülmektedir.

    Hizmetler
    • master planning
    • Arcihtectural Projects
    • Conceptual Design
    • Schematic Design
    • Design development
    • IFC Design
    • Tender Documents
    • Shop Drawing
    • Interior Design
    • landscape design
    • Multidisciplinary Project Coordination
    • construction management
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    MIPIM 2013 Best Turkish Project – Bosphorus City, MIPIM 2013 People's Chice – Akasya Acıbadem, International Property Awards 2013 Best High rise Architecture Turkey&Europe – Akasya Acıbadem, International Property Awards 2013Best Office Interior – Albarakatürk Headquarters Interior Project, Iconic Awards 2013 Concept Winner – SEV Istanbul American College
    Adres
    Koşuyolu Caddesi Şekercioğlu Sokak No:10 Kadıköy
    34718 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163269720 www.evrenolarchitects.com

    Değerlendirmeler

    Vahap Ünlü
    neredeyse 5 yıl önce
    Burak Demir
    neredeyse 2 yıl önce
    SEMLER ARCHITECTS
    Süper
    yaklaşık 4 yıl önce
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