Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları

Dekoratif Kültür Taşları Kuruluşundan bugüne ürün kalitesi ve vizyonundan taviz vermeyen, müşterilerine en kaliteli hizmeti, en avantajlı fiyatlarla sunan ve onların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için var gücüyle çalışan Sena Stone, sürekli standart ürün ve uygulama hizmeti sunarak sadık müşteriler oluşturmaktadır. Bu standardı TUVSÜD–ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile de destekleyen firmamız her yıl yaptığı Müşteri Memnuniyeti Anketleri’nde %95 civarında başarı elde etmektedir. İstanbul Dekoratif Taş Fiyatları Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi sürecinde gelişmeye açık alanları tespit etmeyi, verimliliği arttırmayı, analizlerle doğru sonuçlara ulaşmayı ve müşteri beklentileri doğrultusunda süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedeflieyen Sena stone, bu politika doğrultusunda güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Yaptığı projelere zamanında başlayıp zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktadir.