현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İstanbul Dekoratif Taş Duvar Kaplamaları, Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Gri
    İstanbul Dekoratif Taş Duvar Kaplamaları, Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları Taş Mavi
    İstanbul Dekoratif Taş Duvar Kaplamaları, Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları Sena Stone Dekoratif Taş Fiyatları İç Dekorasyon Tuğla
    +5
    İstanbul Dekoratif Taş Duvar Kaplamaları

    Dekoratif Kültür Taşları Kuruluşundan bugüne ürün kalitesi ve vizyonundan taviz vermeyen, müşterilerine en kaliteli hizmeti, en avantajlı fiyatlarla sunan ve onların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için var gücüyle çalışan Sena Stone, sürekli standart ürün ve uygulama hizmeti sunarak sadık müşteriler oluşturmaktadır. Bu standardı TUVSÜD–ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile de destekleyen firmamız her yıl yaptığı Müşteri Memnuniyeti Anketleri’nde %95 civarında başarı elde etmektedir. İstanbul Dekoratif Taş Fiyatları Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi sürecinde gelişmeye açık alanları tespit etmeyi, verimliliği arttırmayı, analizlerle doğru sonuçlara ulaşmayı ve müşteri beklentileri doğrultusunda süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedeflieyen Sena stone, bu politika doğrultusunda güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Yaptığı projelere zamanında başlayıp zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktadir.

    Hizmetler
    • Dekoratif Kültür taşları
    • Dekoratif Kültür Tuğlaları ve Taş Duvar Kaplama Panelleri Üretim ve satış hizmetleri
    Hizmet alanları
    Dekoratif Taş ve Tuğla Satış ve Uygulama Hizmetleri
    Şirket ödülleri
    İstanbul ticaret Odası
    Adres
    adil mahallesi beykoz caddesi no:32
    0216 592 18 84 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165921884 www.dekoratiftasfiyatlari.com
    Yasal mülkiyet

    Sena stone’un, panelleri için yaptırması gereken testlerini yurt içi ve yurt dışında, saygınlığı yüksek kurumlara yaptırması ürün kalitesini yüksek standartlara taşımasının ve uluslararası standartlarda olmasının en temel sebebidir. TÜV, INTERTEK, İTÜ, ACS gibi önemli kurumların kalite standartlarımızı belirlemesi firmamız için büyük önem teşkil etmektedir.

      Add SEO element