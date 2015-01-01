DECOZOOM Interior Design, 1997 yılından bu yana görsel sunumlar ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda mekan tasarımı ve bir çok mekan uygulamaları ile siz değerli müşterilerimize ulaşmıştır.

Kalite anlayışından ödün vermeden çalışan firmamız uzun zamana yayılan birikimlerini kaliteli,tecrübeli ve güçlü ekibiyle sürdürmektedir. DECOZOOM Interior Design; Mimarlık, İç mimarlık , Danışmanlık ve Proje Yönetimi ile bir bütün olarak görmekte bu kapsam ve bütünlükte hizmetlerini müşterilerimizin istekleri ve firmamızın kalite prensipleri doğrultusunda değerlendirmektedir. İç mimarlık ; her türlü kapalı ya da yarı açık mekanı, o mekanın işlevine uygun bir biçimde yapım şekli ve estetik değerleri göz ardı etmeden düzenlemektir. Kısaca iç mimarlık mekana anlam katma sanatıdır. Bunu biraz detaylandıracak olursak konut, konaklama mekanları, ticari mekanlar, sosyal yapılar ve benzeri mekanlar gibi… İç mekan düzenlemesinde iç mekan mobilyalarının üretilmesinde hatta mekanda yer alan mekanın kimliğini yansıtacak logo, amblem, ambalaj, servis ürünleri vb. tasarlanmasına kadar büyük bir alanı kapsar. Bunların yanında fiziksel gereksinimler ışık, nem, ses, ısı vb ve psikolojik gereksinimler estetik, beğenme, davranış, yaşayış biçimi, kültür seviyesi vb. göz ardı edilmeden yapılır. Müşterinin istekleri ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun bir biçimde düzenleyen kişi iç mimardır. Bir iç mimarın görevleri olarak; müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptamak, mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve eşyaları tasarlamak, tasarım işlemlerine başlamadan önce bir tasarım krokisi çizmek, eşyaların maliyetini ve işçiliğini saptamak, dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların alınması bulunması aşamalarında müşteriye yardımcı olarak müşteriye yol göstererek seçenekler sunmak bunları yapılması gereken temel görevleri arasındadır. Öncelikle firma prensibimiz ; Çözüm odaklı ,ciddi takım anlayışı, programlı ,reel sunumlar ile bizi biz yapan bir ekibiz…Biz kurumsal çerçeve içinde Mimarlık ve İç Mimarlık olarak amacımız teknoloji ve iletişimin hızla geliştiği şu günlerde ; doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışıyla hizmet vererek günümüz şartlarını ön gören firmamızın Müşterilerine yaşam standardına uygun çözümler üretmek için çalışır. Çalışma alanlarımız ; Mimari ve İç Mimari danışmanlık hizmetleri Projelendirme,Uygulama,Kontrolorlük (Otel,Konut,Ofis,Mağaza,Villa) Mimari ve İç Mimari proje tasarım Mobilya (shop drawing) üretimi Görsel sunumlar Kurumsal kimlik danışmanlık Fuar Stand Tasarım ve Uygulama.