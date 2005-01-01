Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri

Karbon, 2005'ten bugüne, mimari tasarım, marka konsept ve kimlik tasarımı, görsel iletişim alanlarında danışmanlık ve yaratıcı hizmetler sunmaktadır.
Fenerbahçe'deki ofisinde, mimar, iç mimar, grafik tasarımcı ve endüstriyel ürün tasarımcısı bir ekip ile çalışan Karbon, yeme içme sektörü ağırlıklı olmak üzere yoğun olarak bütünlüklü mağaza konsepti çalışmaları üretmektedir.
- Hizmet alanları
- istanbul, türkiye, ve hollanda
- Adres
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Ahmet Mithat Efendi Cd. Şadlı Apartmanı, No 23 A D 11 Fenerbahçe Kadıköy
34726 İstanbul
Türkiye
+90-2164454398 www.karbonltd.com