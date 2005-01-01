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Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri
Mimarlar İstanbul
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    • Beyaz Fırın Ataşehir, Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri
    Beyaz Fırın Ataşehir, Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri
    Beyaz Fırın Ataşehir, Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri Karbon Görsel İletişim ve Mimarlık Hizmetleri
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    Beyaz Fırın Ataşehir

    Karbon, 2005'ten bugüne, mimari tasarım, marka konsept ve kimlik tasarımı, görsel iletişim alanlarında danışmanlık ve yaratıcı hizmetler sunmaktadır. 

    Fenerbahçe'deki ofisinde, mimar, iç mimar, grafik tasarımcı ve endüstriyel ürün tasarımcısı bir ekip ile çalışan Karbon, yeme içme sektörü ağırlıklı olmak üzere yoğun olarak bütünlüklü mağaza konsepti çalışmaları üretmektedir. 

    Hizmet alanları
    istanbul, türkiye, ve hollanda
    Adres
    Ahmet Mithat Efendi Cd. Şadlı Apartmanı, No 23 A D 11 Fenerbahçe Kadıköy
    34726 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164454398 www.karbonltd.com
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