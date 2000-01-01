inci cuhadar

1978-79 ögretim yılında IDGSA-UESYO içmimarlık,endüstri tasarımı bölümünden mezun oldum.Talebeyken 1977-78 de Profilo-Telra Proje, araştırma, geliştirme bölümünde , mezun olduktan sonra Tunaçelik mobilya fabrikası ve Enka Holding bünyesindeki Enet proje bürosunda çalıştım. 1983 den bugüne kadar serbest olarak Istanbul ve Bodrumda çalişmalarıma devam etmekteyim.
- Hizmetler
- ev
- OFİS
- magaza
- fuar stand dekorasyon isleri
- Hizmet alanları
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
- Mugla
- Şirket ödülleri
- En iyi düzenlenmiş Fuar Stand dalında mansiyon ödülü, çeşitli firmalardan aldığım teşekkür mektupları
- Adres
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Atatürk bulvarı, Muhtarlar cad. Bitez villaları No; 5
Bodrum-Bitez Mugla
Türkiye
+90-5322132090 www.incicuhadar.com
Referanslarim;
Yaklaşık 200 adet yurtiçi ve yurtdışı fuar stand dekorasyon işleri, Istanbul, Maçka Swiss otel -La Corne D'or restoran dekorasyonu, Alarko fabrikaları dekorasyonlari, Mc Donalds restoranları( 2 ad.), Mothercare magazası, Türkinvest ofis tadilat ve dekorasyon işleri, Alptekin Polikliniği, Sarkuysan A.Ş. ofis showroom , Silver tekstil fabrika tadilat ve dekorasyon işleri, Enka Holding binası kat dekorasyonları , Kıbrıs, Girne Dome oteli gazino dekorasyonu vs. 2000 yilindan itibaren Bodrum'un çeşitli bölgelerinde yaptıgım proje ve dekorasyon çalışmalarım.