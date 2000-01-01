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inci cuhadar
İç Mimarlar Mugla
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Projeler

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    • Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
    Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
    Yalikavak Ev , inci cuhadar inci cuhadar
    +9
    Yalikavak Ev

    1978-79 ögretim yılında IDGSA-UESYO içmimarlık,endüstri tasarımı bölümünden mezun oldum.Talebeyken 1977-78 de Profilo-Telra Proje, araştırma, geliştirme bölümünde , mezun olduktan sonra Tunaçelik mobilya fabrikası ve Enka Holding bünyesindeki Enet proje bürosunda çalıştım. 1983 den bugüne kadar serbest olarak Istanbul ve Bodrumda çalişmalarıma devam etmekteyim.

    Hizmetler
    • ev
    • OFİS
    • magaza
    • fuar stand dekorasyon isleri
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • Mugla
    Şirket ödülleri
    En iyi düzenlenmiş Fuar Stand dalında mansiyon ödülü, çeşitli firmalardan aldığım teşekkür mektupları
    Adres
    Atatürk bulvarı, Muhtarlar cad. Bitez villaları No; 5
    Bodrum-Bitez Mugla
    Türkiye
    +90-5322132090 www.incicuhadar.com
    Yasal mülkiyet

    Referanslarim;

    Yaklaşık 200 adet yurtiçi ve yurtdışı fuar stand dekorasyon işleri, Istanbul, Maçka Swiss otel -La Corne D'or  restoran dekorasyonu, Alarko fabrikaları dekorasyonlari, Mc Donalds restoranları( 2 ad.), Mothercare magazası, Türkinvest ofis tadilat ve dekorasyon işleri, Alptekin Polikliniği, Sarkuysan A.Ş. ofis showroom , Silver tekstil fabrika tadilat ve dekorasyon işleri, Enka Holding binası kat dekorasyonları , Kıbrıs, Girne Dome oteli gazino dekorasyonu vs. 2000 yilindan itibaren Bodrum'un çeşitli bölgelerinde yaptıgım proje ve dekorasyon çalışmalarım.

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