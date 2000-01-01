inci cuhadar

Türkiye'de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa

Dünyanın en güzel villaları dediğimizde nedense genelde aklımıza hep uzak diyarlardan örnekler geliyor. Türkiye'de her ne kadar genelde tek tip ve hep birbirinin benzeri, çoğunlukla beton ağırlıklı yapılar görsek de aslında her ge…

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