DKS Yapının en yeni tamamlanmış projesi olan DKS Konutları, Batıkent'in en gözde konumunda, en kaliteli malzemeler kullanılmış olarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.
- Hizmet alanları
- inşaat
- dekorasyon
- yapı
- Eskişehir
- Adres
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Hoşnudiye mah. İsmet İnönü 1 Cad.
26090 Eskişehir
Türkiye
+90-5392788583 www.dksyapi.com.tr/index.php
Yasal mülkiyet
Kaliteli, sağlam, modern, yenilikçi ve Eskişehir`e yakışan projelerimizle sizlere hizmet vermekteyiz. Modern, lüks, estetik ve kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanan projelerimiz, siz müşterilerimize en iyiyi sunmayı hedeflemektedir. Siz değerli müşterilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti firmamızın öncelikli hedefidir.