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DKS Yapı
Mimarlar Eskişehir
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    • DKS Yapının en yeni tamamlanmış projesi olan DKS Konutları, Batıkent'in en gözde konumunda, en kaliteli malzemeler kullanılmış olarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır.

    Hizmet alanları
    • inşaat
    • dekorasyon
    • yapı
    • Eskişehir
    Adres
    Hoşnudiye mah. İsmet İnönü 1 Cad.
    26090 Eskişehir
    Türkiye
    +90-5392788583 www.dksyapi.com.tr/index.php
    Yasal mülkiyet

    Kaliteli, sağlam, modern, yenilikçi ve Eskişehir`e yakışan projelerimizle sizlere hizmet vermekteyiz. Modern, lüks, estetik ve kaliteli malzemeler kullanılarak tasarlanan projelerimiz, siz müşterilerimize en iyiyi sunmayı hedeflemektedir.  Siz değerli müşterilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti firmamızın öncelikli hedefidir.

    Değerlendirmeler

    CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS
    Eskişehir in en kaliteli projelerini hayata geçiren firma. 
    6 yıldan fazla önce
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