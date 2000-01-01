Kırmızının sekiz tonu

Renklere her dönemde ve her kültürde farklı anlamlar verilmiştir. Kırmızı pek çok kültürde en çok anlam kazanan renklerden biridir. Tutku, aşk, hırs, intikam, nefret gibi anlamlar yüklenen kırmızı dekorasyon alanında çok tercih ed…

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