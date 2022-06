Derin 2000 yılından bu yana çağdaş mobilya koleksiyonu oluşturmaktadır.

Derin koleksiyonu her türlü ofis içi yaratıcı mekanlar ve ev ortamları için tasarlanmıştır.

İstanbul tabanlı Derin, özgün sadeliği ile uluslararası düzeyde saygın bir üretici konumundadır.

Derin gerek tasarım gerekse üretim süreçlerinde doğal uzun ömürlülük ilkesini benimsemiştir. Malzeme seçiminden kullanılan yapıştırıcıya, nakliyeden enerji tüketimine kadar çevreci bir stratejiye sahiptir.

Derin tasarım odaklı, pür, dürüst, güvenilir ve tutarlıdır.

Derin has been creating its unique collection of contemporary furniture since 2000.

Derin furniture collection is developed for all kinds of creative spaces in the office environment and private homes.

Derin has gone on to become a highly respected manufacturer from Istanbul with an international reputation for its unique simplicity.

Derin promotes natural longevity in both design and production processes. From the choice of materials to what adhesives are used, transportation and energy consumption, Derin applies an environmental strategy at every aspect.