Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Size İlham Olabilecek 13 Göz Kamaştırıcı Giyinme Odası Tasarımı

Giyinme odası, günümüzde yeni inşa edilen evlerin tamamında yer alan bir yaşam alanı olmuştur. Yatak odası ile bitişik veya yatak odası içnde yer alan, açık veya kapalı, bağımsız alanlar dekore edilerek elde edilen giyinme odaları…

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