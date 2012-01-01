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Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 28Projeler (28) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • M.P. Residence, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    M.P. Residence, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
    M.P. Residence, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Banyo
    +28
    M.P. Residence
    TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
    TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
    TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
    +27
    TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE
    TEKNİK YAPI SHOWROOM, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
    TEKNİK YAPI SHOWROOM, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
    TEKNİK YAPI SHOWROOM, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Çalışma Odası
    +10
    TEKNİK YAPI SHOWROOM
    S.A. EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    S.A. EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    S.A. EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    +11
    S.A. EVİ
    NUROL TOWER - EV/OFİS TİPİ DAİRELER, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    NUROL TOWER - EV/OFİS TİPİ DAİRELER, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    NUROL TOWER - EV/OFİS TİPİ DAİRELER, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    +5
    NUROL TOWER - EV/OFİS TİPİ DAİRELER
    NUROL TOWER TERAS, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    NUROL TOWER TERAS, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    NUROL TOWER TERAS, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
    +2
    NUROL TOWER TERAS
    Hepsini göster: 28 proje
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Dereboyu Caddesi Meydan Sk. Veko Giz Plaza K:3 D:6
    34485 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122812245 www.kerimcarmikli.com/tr
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