Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.
Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!
Aydınlatmalar; dekorasyon içerisinde arka planda kalan ancak evi muhteşem gösteren detayların başında gelmektedir. Evinizin bütün yaşam alanlarında uygulayacağınız aydınlatma sistemleri hem dekorasyonun zarafetini artıracak hem de…
Evinizi dekore ederken, yenilerken, yeni mobilyalar aldığınızda yerleşim planı oluştururken dikkat etmeniz gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Dekorasyon püf noktalarına dikkat etmediğinizde hayal ettiğiniz ışıltılı dekorasyonu…
Giyinme odası, günümüzde yeni inşa edilen evlerin tamamında yer alan bir yaşam alanı olmuştur. Yatak odası ile bitişik veya yatak odası içnde yer alan, açık veya kapalı, bağımsız alanlar dekore edilerek elde edilen giyinme odaları…