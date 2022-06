Türk - Hollanda ortaklı Danca, sektörde üst segmentde konumlanan bir oturma grubu markasıdır. Danca; Avrupa’ya Hollanda, Avrupa dışı ülkelere ise Türkiye üzerinden satış yapmaktadır. 1997 yılında Hollanda'da kurulan firma 2001’de üretim merkezini Türkiye'ye taşıyarak, Bursa'da -5.000 m2'lik tesisinde, ayda ortalama 2.000 oturma eşdeğerinde kanepe/koltuk- üretimine devam etmektedir. Danca, imalatında gerekli tüm malzemelerin işlenmesinden teslimine, tüm süreci bünyesinde çözer. Uluslararası tasarımcılarla çalışarak ürünlerine artı değer katan Danca'nın tasarımları modüler ve giydirilebilir oturma grubu ağırlıklıdır.

DANCA Tasarım... Danca geleneksel el işini yaratıcı ve endüstriyel know-how ile birleştiriyor. Ferhan Azman, Hugo De Ruiter, Mat Linders, Michelle Moore, Robert Nimwegen, Teun Van Zanten gibi farklı ülkelerden deneyimli tasarımcılarla çalışır. DANCA Global... 2001’den bugüne, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Ortadoğu'ya da ihracat yapan Danca, ürünlerini Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç ediyor. DANCA Haute Couture Danca, özgün koleksiyonlarının yanı sıra özel sipariş üzerine diğer markalara da üretim yapıyor. Mekan ve zaman uyumlu ürünlerini, yenilikçi yorumlarla modernize eden marka, rakiplerini hızlı teslimat hizmeti ve rekabetçi fiyatlarıyla da zorluyor. "Second Skin" 'Second skin', süngerin iskelete sabitlenmesinden sonra üzerinin pamuklu özel bir kılıfla kaplanması işlemidir. 'İkinci deri' anlamına gelen 'second skin', ürünün döşemelik kılıfının altında yer alan ikinci kılıfa deniliyor. Bu kılıf ürünün hem alt yapısını bir arada tutuyor hem de döşemelik kılıfın kolayca giydirilmesini sağlıyor. Ayrıca dış kılıfın temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerektiğinde, mekânlarda geçici kılıf vazifesi görerek, oturma grubu eksikliğinin hissedilmesini önlüyor. Danca ürünlerinin 'second skin' kadar önemli bir başka özelliği de leke tutmuyor olmaları. Danca, döşemelik kumaşların üzerine, bir film tabakası şeklinde özel bir malzeme ile kaplayarak su, yağ ve kire karşı koruma altına alıyor. DANCA Özeni Danca’yı diğer markalardan ayıran benzersiz bir özelliği ise çevre bilinci ve sanat. Danca, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığına gösterdiği özenle, sanata ve sanatçıya yaklaşımıyla zihinsel konforunuzu da güvence altına alıyor. İş ve işçi sağlığının gerektirdiği önlemler ve ekipmanlarla çalışan, ürünlerinde su bazlı, kanserojen madde içermeyen yapıştırıcılar kullanan Danca, sanata verdiği radikal destek ve önemle öne çıkıyor. Oyuncu Emre Kınay'a ait Duru Tiyatrosu'nun fuaye ve dekorlarının reprodüksiyonu. Kaybolmaya yüz tutan sanatlara ve icracılarına verdiği destekler Danca Manavgat mağazasında gelenekselleşen Danca Sanat Şenlikleri Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun gelini sayın Hughette Bouffard Eyüboğlu'nun yazma sanatları. Geliştirdiği camı cama sarma tekniğiyle köyünü uluslararası üne kavuşturan Zekai Erdal'ın göz boncuklarının tanıtımı ve sunumları. Manavgat halkı için düzenlenen ücretsiz sanat atölyeleri. Filiz Ateş, Christiane Alaettinoğlu, keçe ustası Feyza Açıkgöz gibi değerli sanatçılarla workshoplar

Bu radikal oluşumlardan sadece bir kaçı... Bu tür sanatsal etkinlik ve pazarlama çalışmalarının geliri Ağrı Patnos'da bulunan Bozoğlak Çavuşlu İlkokulu'na bağışlanıyor. Sosyal sorumluluk kapsamında Bozoğlak Çavuşlu İlkokulu'yla ilgili çalışmalar yapmaya devam eden Danca, yaralı Afrika fillerine destek amacıyla oluşturulan "Elephant Parade" isimli organizasyonun da destekleyicileri arasında yer alıyor.