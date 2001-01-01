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DANCA
Mobilya & Aksesuarlar Bursa
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • CORTEZ , DANCA DANCA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Keten Bej
    CORTEZ , DANCA DANCA
    CORTEZ
    PAULO , DANCA DANCA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Keten Bej
    PAULO
    CHARM , DANCA DANCA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Gri
    CHARM
    JUMBO , DANCA DANCA Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Bej
    JUMBO

    Türk - Hollanda ortaklı Danca, sektörde üst segmentde konumlanan bir oturma grubu markasıdır. Danca; Avrupa’ya Hollanda, Avrupa dışı ülkelere ise Türkiye üzerinden satış yapmaktadır. 1997 yılında Hollanda'da kurulan firma 2001’de üretim merkezini Türkiye'ye taşıyarak, Bursa'da -5.000 m2'lik tesisinde, ayda ortalama 2.000 oturma eşdeğerinde kanepe/koltuk- üretimine devam etmektedir. Danca, imalatında gerekli tüm malzemelerin işlenmesinden teslimine, tüm süreci bünyesinde çözer. Uluslararası tasarımcılarla çalışarak ürünlerine artı değer katan Danca'nın tasarımları modüler ve giydirilebilir oturma grubu ağırlıklıdır.

    DANCA Tasarım...  Danca geleneksel el işini yaratıcı ve endüstriyel know-how ile birleştiriyor. Ferhan Azman, Hugo De Ruiter, Mat Linders, Michelle Moore, Robert Nimwegen, Teun Van Zanten gibi farklı ülkelerden deneyimli tasarımcılarla çalışır. DANCA Global... 2001’den bugüne, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD ve Ortadoğu'ya da ihracat yapan Danca, ürünlerini Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İsviçre, Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ihraç ediyor. DANCA Haute Couture Danca, özgün koleksiyonlarının yanı sıra özel sipariş üzerine diğer markalara da üretim yapıyor. Mekan ve zaman uyumlu ürünlerini, yenilikçi yorumlarla modernize eden marka, rakiplerini hızlı teslimat hizmeti ve rekabetçi fiyatlarıyla da zorluyor. "Second Skin"  'Second skin', süngerin iskelete sabitlenmesinden sonra üzerinin pamuklu özel bir kılıfla kaplanması işlemidir. 'İkinci deri' anlamına gelen 'second skin', ürünün döşemelik kılıfının altında yer alan ikinci kılıfa deniliyor. Bu kılıf ürünün hem alt yapısını bir arada tutuyor hem de döşemelik kılıfın kolayca giydirilmesini sağlıyor. Ayrıca dış kılıfın temizlenmesi ya da değiştirilmesi gerektiğinde, mekânlarda geçici kılıf vazifesi görerek, oturma grubu eksikliğinin hissedilmesini önlüyor. Danca ürünlerinin 'second skin' kadar önemli bir başka özelliği de leke tutmuyor olmaları. Danca, döşemelik kumaşların üzerine, bir film tabakası şeklinde özel bir malzeme ile kaplayarak su, yağ ve kire karşı koruma altına alıyor. DANCA Özeni Danca’yı diğer markalardan ayıran benzersiz bir özelliği ise çevre bilinci ve sanat. Danca, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığına gösterdiği özenle, sanata ve sanatçıya yaklaşımıyla zihinsel konforunuzu da güvence altına alıyor. İş ve işçi sağlığının gerektirdiği önlemler ve ekipmanlarla çalışan, ürünlerinde su bazlı, kanserojen madde içermeyen yapıştırıcılar kullanan Danca, sanata verdiği radikal destek ve önemle öne çıkıyor. Oyuncu Emre Kınay'a ait Duru Tiyatrosu'nun fuaye ve dekorlarının reprodüksiyonu. Kaybolmaya yüz tutan sanatlara ve icracılarına verdiği destekler Danca Manavgat mağazasında gelenekselleşen Danca Sanat Şenlikleri Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun gelini sayın Hughette Bouffard Eyüboğlu'nun yazma sanatları. Geliştirdiği camı cama sarma tekniğiyle köyünü uluslararası üne kavuşturan Zekai Erdal'ın göz boncuklarının tanıtımı ve sunumları. Manavgat halkı için düzenlenen ücretsiz sanat atölyeleri. Filiz Ateş, Christiane Alaettinoğlu, keçe ustası Feyza Açıkgöz gibi değerli sanatçılarla workshoplar

    Bu radikal oluşumlardan sadece bir kaçı... Bu tür sanatsal etkinlik ve pazarlama çalışmalarının geliri Ağrı Patnos'da bulunan Bozoğlak Çavuşlu İlkokulu'na bağışlanıyor. Sosyal sorumluluk kapsamında Bozoğlak Çavuşlu İlkokulu'yla ilgili çalışmalar yapmaya devam eden Danca, yaralı Afrika fillerine destek amacıyla oluşturulan "Elephant Parade" isimli organizasyonun da destekleyicileri arasında yer alıyor.

    Hizmetler
    OTURMA GRUBU ÜRETİCİSİ
    Hizmet alanları
    EV MOBİLYASI ve Bursa
    Adres
    kestel sanayi bölgesi yılmaz sok kale mah no 6
    16450 Bursa
    Türkiye
    +90-2243720426 www.danca.nl

    Değerlendirmeler

    Faruk Ercan
    Kalite on numara
    yaklaşık 3 yıl önce
    Bulent Kaya
    Oldukça güler yüzlü ve çalışkan insanların bir adada çalıştığı bir yer hemen hemen her konuda personel size yardımcı olmaktadır bu iş yerinin temizliği ve hijyeni de gayet iyi durumdadır
    neredeyse 5 yıl önce
    Ertunç Çakar
    Danimarka kökenli konsept modern tarz mobilya üretimi yapan Bursa/Kestel'de konuşlu, aynı zamanda satışta yapan mobilya fabrikası.Ürünlerinin diğer mobilyalardan fark yaratan özelliği"çift kumaş kaplamalı"olması.Kendilerinin ifade ettiği tabirle (double skin).Fiyatları piyasaya göre oldukça yüksek sayılır.
    3 yıldan fazla önce
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