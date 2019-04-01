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Artstyle Architecture Design
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Avusturya Graz Vigo Restaurant&Shishia Lounge Dekorasyonu, Artstyle Architecture Design Artstyle Architecture Design Ticari alanlar
    Avusturya Graz Vigo Restaurant&Shishia Lounge Dekorasyonu, Artstyle Architecture Design Artstyle Architecture Design Ticari alanlar
    Avusturya Graz Vigo Restaurant&Shishia Lounge Dekorasyonu, Artstyle Architecture Design Artstyle Architecture Design Ticari alanlar
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    Avusturya Graz Vigo Restaurant&Shishia Lounge Dekorasyonu

    Merhabalar, ben Şerif Soğukbulak, Profesyonel meslek hayatıma 2003 yılında Mühendislik Mimarlık fakültesinden “İnşaat Mühendisi” olarak mezun olduktan hemen sonra “mühendislik” alanında başlamış olmama rağmen ilgi alanım ve yeteneklerim doğrultusunda  ileriki yıllarda sıklıkla mimari ve daha spesifik iç mimari projelere yöneldim. Bu yönelimimi profesyonel anlamda desteklemek için Mimari ve İç Mimari proje geliştirme konusunda lisansüstü eğitim aldım. Böylece mimarlık ve mühendislik disiplinlerini harmanlamış olmanın verdiği güven ile meslek hayatıma devam ediyorum.

    Hizmetler
    Mİimarlık, iç mimarlık, ve Mobilya
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Çekmece Caddesi No:18 K:2 Yeşilköy
    34810 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125739949 serifsogukbulak.com
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