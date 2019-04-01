Artstyle Architecture Design

Merhabalar, ben Şerif Soğukbulak, Profesyonel meslek hayatıma 2003 yılında Mühendislik Mimarlık fakültesinden “İnşaat Mühendisi” olarak mezun olduktan hemen sonra “mühendislik” alanında başlamış olmama rağmen ilgi alanım ve yeteneklerim doğrultusunda ileriki yıllarda sıklıkla mimari ve daha spesifik iç mimari projelere yöneldim. Bu yönelimimi profesyonel anlamda desteklemek için Mimari ve İç Mimari proje geliştirme konusunda lisansüstü eğitim aldım. Böylece mimarlık ve mühendislik disiplinlerini harmanlamış olmanın verdiği güven ile meslek hayatıma devam ediyorum.