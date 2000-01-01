5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

5EL DEKORASYON MİMARLIK LTD.ŞTİ VE CHIC TOWN DECO BEBEK Markaları Mimar Tülay Beşir tarafından kurulmuştur .
Londra’daki dünyaca ünlü St. Martins Sanat ve Tasarım Akademisinde eğitimini tamamlayan Mimar Tülay Beşir bugüne kadar konut, villa, residence, otel, ofis, mağaza, restoran, cafe-bar vb. birçok iç mimari proje ve uygulamalara imza attı. Chic Town Bebek markasının da içinde bulunduğu 5El Dekorasyon Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şirketi aynı zamanda; Mimari –İç Mimari proje ve uygulamalar, Mimar ve kurumlara projelerinde ürün tedariki konusunda çözüm ortaklığı ve bireysel müşterilerine evlerinin stilini oluşturmaları konusunda danışmanlık hizmetleri de vermektedir.
" CHIC TOWN BEBEK " Mimar Tülay Beşir tarafından kurulan Dünyaca ünlü tasarımcı ve santacıların ürünlerinin yer aldığı tasarım ve dekorasyon mağazasıdır.
Marka vizyonunu; " Günümüz dünyasının hızlı koşuşturmasında kişileri evlerinde, iyi, farklı, enerjik ve neşeli hissettirmek, hayallerindeki yaşam ortamını gerçekleştirmelerini sağlamak" Olarak belirlenmiş Mağazada, aydınlatmadan, mobilyaya, ev tekstilinden dekoratif aksesuarlara kadar bir çok farklı tasarım butik ürün bulmak mümkün.
Ürünler başta İtalya olmak üzere Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, ABD ve Lübnan gibi farklı ülkelerin ünlü tasarımcılarının özel tasarımlarında oluşuyor. Chic Town Bebek’te dünyaca ünlü alman tasarımcı Thomas Hoffman’ın enerjik, renkli, eğlenceli, el yapımı ve el boyama özel tasarım mobilyaları ve objelerini, İtalya’nın en önemli 100 yıllık seramik firmalarından Rometti firmasının geleneksel el yapımı, farklı temalardaki vazo, kase ve dekoratif tasarımları, ünlü İtalyan Firması Adriani Rossi’nin üfleme tekniği ile yapılmış cam lambalarını, Lübnan Firması Bokja’nın geleneksel teknikle üretilmiş el yapımı tasarım koltuk ve kanepelerini , İtalya’nın lider mobilya firması Dialma Brown‘un vintage, loft, endüstriyel, country tarzı mobilya, lamba, ayna ve objelerini ve Philippe Starck, Marcel Wonders, Patrica Urquiola gibi tasarım dünyasının ikonlarından özel çalışmaları bulmak mümkün.
Chic Town Bebek’te ayrıca ithal perdelik ve döşemelik kumaşlar ile duvar kağıtları da özel ürünler arasında yer alıyor.
- Hizmetler
- Mimarlık
- dekorasyon
- iç mimarlık
- Tasarım şirketi. Aynı zamanda dekorasyona yönelik sanat ve tasarım ürünlerin olduğu butik mağaza.
- Hizmet alanları
- OTEL
- KONUT
- OFİS
- MAĞAZA
- AVM
- Restaurant
- SPOR TESİSİ
- SAĞLIK TESİSİ
- MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
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- Adres
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Bebek Mah. Bebek Hamamı Sok . No:5 /3 Bebek-Beşiktaş
34342 İstanbul
Türkiye
+90-2122639301 www.chictowndeco.com
Tülay Beşir
MİMAR , İÇ MİMAR , İÇ STİLİST,ARCHITECT , INTERIOR DESIGNER, INTERIOR STYLIST
Chic Town Bebek firması’nın kurucu ortaklarından Mimar Ve İç Mimar Tülay Beşir dünyanın en prestijli Sanat ve Tasarım okullarından London Central Saint Martins ( Art&design ) Interior Styling &Creative Managment profosyoneller bölümünden Senior mimar ünvanı ile mezun olmuştur .2000 yılından bu yana kendi markası ile çalışan Tülay Beşir bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında konut, villa, residence, otel, ofis, mağaza, restaurant, cafe-bar vb. birçok mimari tasarım , proje uygulamalara imza atmıştır .Aynı zamanda Fashion tv’de yayınlanan “ F Design “Mimarlık ve tasarım programını hazırlayıp sunmuştur .