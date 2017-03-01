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Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Çocuklar İçin Ürünler İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 5Yeni Fikirler (5)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • TED Kocaeli İlköğretim 1 ve 2.sınıf Oyun Bahçesi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    TED Kocaeli İlköğretim 1 ve 2.sınıf Oyun Bahçesi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    TED Kocaeli İlköğretim 1 ve 2.sınıf Oyun Bahçesi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    +13
    TED Kocaeli İlköğretim 1 ve 2.sınıf Oyun Bahçesi
    Şile Kır Evi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Bahçe Ahşap Pembe
    Şile Kır Evi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Bahçe Ahşap Pembe
    Şile Kır Evi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Bahçe Ahşap Pembe
    +14
    Şile Kır Evi
    AC Yapı Moment Tanıtım Ofisi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Minimalist Çocuk Odası
    AC Yapı Moment Tanıtım Ofisi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Minimalist Çocuk Odası
    AC Yapı Moment Tanıtım Ofisi, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Minimalist Çocuk Odası
    +7
    AC Yapı Moment Tanıtım Ofisi
    ABCDE Geleceğim Eğitimde Projesi 1. Anaokulu, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ticari alanlar
    ABCDE Geleceğim Eğitimde Projesi 1. Anaokulu, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ticari alanlar
    ABCDE Geleceğim Eğitimde Projesi 1. Anaokulu, Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ticari alanlar
    +1
    ABCDE Geleceğim Eğitimde Projesi 1. Anaokulu

    Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak 1991 yılından bu yana " Farklılık Yarat " sloganı ile öncelikli olarak eğitim kurumları, zihin ve hareket engeli bulunan çocuklar için eğitim veren kurum ve kuruluşlar, hastane, rehabilitasyon, restaurant, otel ve tatil köylerinde kullanılabilen, belediye ve özel kuruluşların iç ve dış mekan, park ve bahçe düzenlemelerine yönelik  çocuk oyun alanları, alışveriş merkezi, parti evi, çocuk kafesi, park ve benzeri alanlar için  ürünlerin üretimi, ithalat ve ihracatına yönelik projeler ve çevre teknoloji ürünleri ile ilgilenmekteyiz.        

              Uzman mimar ve tasarımcı kadromuzla istediğiniz saygın ve gönül rahatlığı ile en iyi hizmeti verebileceğiniz okulu, sınıfı, oyun alanını veya bahçeyi hazırlıyoruz.         Mimari proje, tefriş projesi, tadilat projesi, dekorasyon projesi, konularında en uzman kadro ile çalışmanın rahatlığını yaşayın.

             Sizi dinler ve size uygun çözümleri sunarız.

             Çocukların eğitim ve eğlenmeleri için uygun konseptler hazırlıyoruz.

             Konsepte uygun tema seçebilir ve size özel ürünler hazırlayabiliriz. 

            Amacımız, dünyanın her köşesinde bu alanlarda üretim ve araştırma yapan firmalarla Türkiye’deki eğitimciler ve ilgili kuruluşları buluşturarak etkili ve doğru seçimler yapmalarını kolaylaştırmaktır.

          Hedefimiz, eğitim, eğlence ve çevre konularında kurumsal beklentilerinizi en uygun çözümlerle karşılayabilmek ve bu devamlılığı sağlayarak hafızalarınızda yer edinebilmektir.

          Çeşitli fikirler üretmek ve alternatifler yaratmanın işimizin ve işinizin bir parçası olduğunun bilinci ile fikirlerimizi beğeninize sunuyoruz.

    Hizmetler
    Mimari Proje ve Tasarım ve Üretim
    Hizmet alanları
    • Okul öncesi eğitim kurumları
    • Restaurant
    • HASTANE
    • otellerin çocuk bölümleri
    • iç ve dış mekan oyun alanları
    • istanbul
    Şirket ödülleri
    Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitime Katkı
    Adres
    Cumhuriyet Mah. Araba Yolu Cad. No.118/1 Sarıyer
    34457 İstanbul
    Türkiye
    +90-5546256831 www.ber-sa.com
    Yasal mülkiyet

    Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. şti

    Değerlendirmeler

    Umran Uysal
    yaklaşık 3 yıl önce
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