Bersa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak 1991 yılından bu yana " Farklılık Yarat " sloganı ile öncelikli olarak eğitim kurumları, zihin ve hareket engeli bulunan çocuklar için eğitim veren kurum ve kuruluşlar, hastane, rehabilitasyon, restaurant, otel ve tatil köylerinde kullanılabilen, belediye ve özel kuruluşların iç ve dış mekan, park ve bahçe düzenlemelerine yönelik çocuk oyun alanları, alışveriş merkezi, parti evi, çocuk kafesi, park ve benzeri alanlar için ürünlerin üretimi, ithalat ve ihracatına yönelik projeler ve çevre teknoloji ürünleri ile ilgilenmekteyiz.

Uzman mimar ve tasarımcı kadromuzla istediğiniz saygın ve gönül rahatlığı ile en iyi hizmeti verebileceğiniz okulu, sınıfı, oyun alanını veya bahçeyi hazırlıyoruz. Mimari proje, tefriş projesi, tadilat projesi, dekorasyon projesi, konularında en uzman kadro ile çalışmanın rahatlığını yaşayın.

Sizi dinler ve size uygun çözümleri sunarız.

Çocukların eğitim ve eğlenmeleri için uygun konseptler hazırlıyoruz.

Konsepte uygun tema seçebilir ve size özel ürünler hazırlayabiliriz.

Amacımız, dünyanın her köşesinde bu alanlarda üretim ve araştırma yapan firmalarla Türkiye’deki eğitimciler ve ilgili kuruluşları buluşturarak etkili ve doğru seçimler yapmalarını kolaylaştırmaktır.

Hedefimiz, eğitim, eğlence ve çevre konularında kurumsal beklentilerinizi en uygun çözümlerle karşılayabilmek ve bu devamlılığı sağlayarak hafızalarınızda yer edinebilmektir.

Çeşitli fikirler üretmek ve alternatifler yaratmanın işimizin ve işinizin bir parçası olduğunun bilinci ile fikirlerimizi beğeninize sunuyoruz.