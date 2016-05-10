Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti

Firmamız yarım asra yakın bir geçmişe sahip olup uzun yıllar ofis mobilyaları – mutfak mobilyaları – banyo mobilyaları ve dekorasyon üretimi ile iştigal etmiş , 1994 yılından bu yana Mobilya ve Mimari donanımlar sahasında Blum, Hawa, Eku, Simonswerke, SFS Intec, Çebi Design, Astro Flame, Colombo Design, dnd by Martinelli, Geze, SSF gibi dünyanın önde gelen firmaları ile gerek temsilcilik gerek çözüm ortağı bazında çalışmaktadır.

Ürün Portföyümüz :

→ Sürme ve Katlanır Kapı Sistemleri,

→ Kapı kapatıcılar,

→ Kapı Kolları,

→ Paslanmaz çelik kapı menteşeleri,

→ Gizli kapı menteşeleri,

→ Cam aksesuarları,

→ Kapı kilitleri,

→ Kapı altı giyotinleri,

→ Yangın duman – Akustik Kontrol fitilleri,

→ Uzaktan kumadalı, Hareketli Tv Mekanizmaları,

→ Yangın dayanımlı ve Yangın sertifikalı tüm kapı aksesuarları

Yaklaşık 20.000 çeşit ürün ile ; Proje ve Mimari Firmalara , Mobilya Üreticilerine ve de son tüketiciye hizmet vermekteyiz.

Temsil ettiğimiz firmaların ürünlerinin yanısıra 140 ‘ a yakın kendi tasarım ve üretimimiz olan endüstriyel ürünlerimiz ile aynı zamanda ahşap ve aluminyum işleme imkanlarımızla profesyonel bir şekilde çözüm odaklı olarakta hizmetlerimiz devam etmektedir.

Müşterilerimiz web sitemizden ürünlerimiz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olabileceği gibi , gerek katalog gerekse autocad çizim gibi geniş altyapımız ve de ürün uzmanlarımız ile daha geniş kapsamlı hizmet verebilmekteyiz.