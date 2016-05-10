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Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti
İnşaat Şirketleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Ürünlerimizin yer aldığı fuar standı, Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti Sürgülü kapılar
    Ürünlerimizin yer aldığı fuar standı, Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti Sürgülü kapılar
    Ürünlerimizin yer aldığı fuar standı, Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti Möbelti Ahşap Möble San.Tic. Ltd.Şti Sürgülü kapılar
    +7
    Ürünlerimizin yer aldığı fuar standı

    Firmamız yarım asra yakın bir geçmişe sahip olup uzun yıllar ofis mobilyaları – mutfak mobilyaları – banyo mobilyaları ve dekorasyon üretimi ile iştigal etmiş , 1994 yılından bu yana Mobilya ve Mimari donanımlar sahasında Blum, Hawa, Eku, Simonswerke, SFS Intec, Çebi Design, Astro Flame, Colombo Design, dnd by Martinelli, Geze, SSF gibi dünyanın önde gelen firmaları ile gerek temsilcilik gerek çözüm ortağı bazında çalışmaktadır.

    Ürün Portföyümüz : 

    → Sürme ve Katlanır Kapı Sistemleri,

    → Kapı kapatıcılar,

    → Kapı Kolları,

    → Paslanmaz çelik kapı menteşeleri,

    → Gizli kapı menteşeleri,

    → Cam aksesuarları,

    → Kapı kilitleri,

    → Kapı altı giyotinleri,

    → Yangın duman – Akustik Kontrol fitilleri,

    → Uzaktan kumadalı, Hareketli Tv Mekanizmaları,

    → Yangın dayanımlı ve Yangın sertifikalı tüm kapı aksesuarları 

    Yaklaşık 20.000 çeşit ürün ile ; Proje ve Mimari Firmalara , Mobilya Üreticilerine ve de son tüketiciye hizmet vermekteyiz. 

    Temsil ettiğimiz firmaların ürünlerinin yanısıra 140 ‘ a yakın kendi tasarım ve üretimimiz olan endüstriyel ürünlerimiz ile aynı zamanda ahşap ve aluminyum işleme imkanlarımızla profesyonel bir şekilde çözüm odaklı olarakta hizmetlerimiz devam etmektedir.

    Müşterilerimiz web sitemizden ürünlerimiz ile ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olabileceği gibi , gerek katalog gerekse autocad çizim gibi geniş altyapımız ve de ürün uzmanlarımız ile daha geniş kapsamlı hizmet verebilmekteyiz.

    Hizmetler
    Planlama – Proje Hizmeti – Teknik Yardım
    Hizmet alanları
    • Mobilya ve Mimari Ürün Donanımları
    • istanbul
    Adres
    Eski Oto Sanayi Sitesi, Barbaros Caddesi, No : 47/1-2 , 4.Levent
    34418 İstanbul
    Türkiye
    +90-2122818829 www.mobelti.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mehmet Yıldırım
    teknoloji iyi
    10 ay önce
    savas ege
    neredeyse 3 yıl önce
    YASİN Eminoğlu
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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