Firmamız 15 yıldan beri İzmir'in Buca ilçesinde, perakende sektöründe 400 tedarikçi firma ile 60.000'i aşkın müşterisine hizmet vermektedir. Ev Tekstili, Zücaciye-Mutfak Gereçleri üzerine kurulu mağazamız ile hizmet vermekteyiz. İnternet üzerinden Türkiye’nin her yerine satış yapmaktayız. Firmamızın toplam 600 m2 kapalı deposu ile stokları titizlikle tutulmaktadır.

Mağazamız Türkiye’nin önde gelen en iyi markalarının yetkili bayisi ve satıcısıyız. Ayrıca yılların verdiği, perakende mağaza tecrübemizi online mağazamızda da başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Düşük Fiyat Alanında uzman ekiplerimiz tarafından yapılan fiyat araştırmalara dayanarak fiyatlarımızı sürekli güncel tutmaktayız ve size istediğiniz ürünü en uygun fiyatla ulaştırmak için çalışmaktayız. Anında Kargo Stoklarımızda binlerce ürünü tutuyor olmamız sayesinde siparişiniz stok ekibimiz tarafından en hızlı şekilde kargo departmanına iletilmektedir.

Kapıya Teslim Paketleme ekibimizin olması, siparişlerinizin özel talimatlar ile her türlü taşıma koşuluna hazırlamaktadır. Ayrıca bir çok üründe de ücretsiz kargo imkanı sağlamaktayız. Bol ÇeşitBir çok kuruma toplu ürün sağlıyor olmamız sizlere zengin bir ürün yelpazesi sunmamızı sağlamaktadır. 9 Taksit’ e 0 Vade Uygun ödeme seçenekleri ile 9 taksite kadar herhangi bir vade farklı uygulanmamaktadır.

Destek Hattı Alışverişleriniz iligili aklınıza takılan her konuda danışabiliceğiniz uzman bir ekibimiz var. Bizlere mesai saatlerimiz içerisinde 0232 442 0 490 nolu numaradan ulaşabilirsiniz. İade Garantisi Almış olduğunuz ürünü ambalajını açmadan, tahrip etmeden, bozmadan, kullanmadan teslim tarihinden itibaren on dört (14) günlük süre içinde teslim aldığınız şekli ile iade edebilirsiniz.

Müşteri memnuniyeti - %98

Kargo gönderim hızı - %92