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Fatih Can Sarıöz
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Tonk, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz İç Dekorasyon
    Tonk, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz İç Dekorasyon
    Tonk, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz İç Dekorasyon
    +3
    Tonk
    Unit Plus, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz İç Dekorasyon
    Unit Plus, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz İç Dekorasyon
    Unit Plus
    Poly, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Poly, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Poly, Fatih Can Sarıöz Fatih Can Sarıöz Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Poly
    Hizmetler
    tasarım, danışmanlık, ve Projelendirme
    Hizmet alanları
    istanbul
    Şirket ödülleri
    Red Dot, Immib Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, Mosder Mobilya tasarım Yarışması, Designforexport Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması, Pierre Cardin Vitrin Tasarım Yarışması
    Adres
    34000 Istanbul
    Türkiye
    +90-5554046294 www.fatihcansarioz.com
    Yasal mülkiyet

    1985 İstanbul doğumluyum. Mimar Sinan GSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunuyum ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. 6 yıllık iş deneyimim süresinde bir çok firmayla çeşitli şekillerde çalışıp deneyim elde etme fırsatım oldu. Hem öğrencilik döneminde hem de profesyonel olarak, ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında çeşitli ödüller kazandım. Aynı zamanda bir çok tasarım etkinliğinde işlerimi sergileme fırsatı buldum. Son olarak, tasarımcısı ve kurucu ortaklarından olduğum Tonk Project duvar kaplama markasını yarattım. Şimdi ise kendi tasarım stüdyomda deneyimsel çalışmalarıma devam etmekteyim.

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