Fatih Can Sarıöz

Yasal mülkiyet

1985 İstanbul doğumluyum. Mimar Sinan GSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunuyum ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimime devam etmekteyim. 6 yıllık iş deneyimim süresinde bir çok firmayla çeşitli şekillerde çalışıp deneyim elde etme fırsatım oldu. Hem öğrencilik döneminde hem de profesyonel olarak, ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında çeşitli ödüller kazandım. Aynı zamanda bir çok tasarım etkinliğinde işlerimi sergileme fırsatı buldum. Son olarak, tasarımcısı ve kurucu ortaklarından olduğum Tonk Project duvar kaplama markasını yarattım. Şimdi ise kendi tasarım stüdyomda deneyimsel çalışmalarıma devam etmekteyim.