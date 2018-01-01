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VN Studio
3D Görselleştirme Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Abaru Exterior, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Abaru Exterior, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Abaru Exterior
    Mountain House, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Mountain House, VN Studio VN Studio Havuz
    Mountain House
    Cafe 408, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Cafe 408, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Cafe 408
    Cafe 67X, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Cafe 67X, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Cafe 67X, VN Studio VN Studio İç Dekorasyon
    Cafe 67X

    Hızla gelişen dijital tasarım teknolojisinde, birçok sektörün olduğu gibi mimari hizmet sektörüde, kendini sürekli yenileyen bu dijital tasarım teknolojisinden faydalanmaktadır.

    VN studio, mimari sektörün büyük bir parçasının 3D'ye bağlı olduğunu düşünüp, yapılan tasarımların 3D ile can bulmasının bu işin en güzel yanlarından biri olduğunu anlatıyor. İşte tam bu noktada hayallerinizi ve gerçekleştirmek istediğiniz taslak projelerinizi VN studio olarak görselleştiriyoruz. Sizin ihtiyaçlarınızı biliyoruz ve değişen, gelişen ihtiyaçlarınıza karşılık verebilmek için kendimizi sürekli yeniliyoruz.

    Hizmet alanları
    • Mimari – İç mimari – Animasyon
    • Ankara
    Adres
    İrfan Başbuğ Caddesi 90/5
    06130 Ankara
    Türkiye
    +90-5069056072 www.studio-vn.com

    Değerlendirmeler

    Entrada Mimarlık Entrada Mimarlık
    Veli bey ile geçen sene bir projemizde 3D Görselleştirme hizmeti aldık. Kendisi son derece ilgili ve profesyoneldir. Mert Caner
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Nisan 2018
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