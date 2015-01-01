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Macitler Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 57Projeler (57) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Çengelköy Ev Dekorasyon Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    Çengelköy Ev Dekorasyon Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    Çengelköy Ev Dekorasyon Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    +14
    Çengelköy Ev Dekorasyon Projesi
    New Bal Türk Otel Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    New Bal Türk Otel Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    New Bal Türk Otel Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +21
    New Bal Türk Otel Projesi
    Otel Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    Otel Projesi
    Paftalı Revize, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Yatak Odası
    Paftalı Revize, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Yatak Odası
    Paftalı Revize, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Yatak Odası
    +2
    Paftalı Revize
    Otel Odası Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    Otel Odası Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    Otel Odası Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    +1
    Otel Odası Projesi
    Otel Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    Otel Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    Otel Projesi, Macitler Mobilya Macitler Mobilya Modern Oturma Odası
    +1
    Otel Projesi
    Hepsini göster: 57 proje

    Macitler Mobilya hem ürün hem de proje odaklı tasarım ve üretim yapmaktadır. Ürünlere müşterilerin isteğine özel ölçü ve modellemeler de uygulanabilmektedir. Villa, apart veya daire proje mobilya dekorasyonlarında da yapılabilmektedir.

    Hizmetler
    • Mobilya
    • Tasarım
    • Proje
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    • Mobilya ve Dekorasyon
    • İstanbul
    Şirket ödülleri
    • – MOBSAD 2017 En İyi Köşe Takımı Ödülü
    • - MOBSAD 2016 En İyi Oturma Grubu ve En İyi Yatak Odası Ödülü
    • - ISMOB 2015 (Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ) En İyi Yatak Odası Ödülü
    • - MOBSAD 2015 En İyi Oturma Grubu Ödülü
    Adres
    Madenler Mah. Fetih Sk. No: 7 Ümraniye
    34776 İstanbul
    Türkiye
    +90-8508000628 www.macitler.com.tr

    Değerlendirmeler

    Türkan Altmışdört
    16 Yıldır Mobilya sektöründe Mağazamüdürü olarak çalışıyorum. Modeller tek kelimeyle harika.
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tansu Ozt
    Arkadaslar schowroom da gordugunuz modelleri kesinlikle aynisi yapmiorlar en ucuz kaltisesiz dosemeler yipranmis ahsaflar ve Ayrica lekeli bir kumas sakin inanmayin paraniza yazik ben madur oldum siz olmayin
    3 yıldan fazla önce
    Hande Türkiş
    2 ay önce iletişim bilgilerimi size ilettiğim halde sizden bir dönüş yapılmadı servis bölümünüzde de dahil olmak üzere iletişim bilgilerim sizde mevcut ne zaman sorunumla ildileceksiniz merakla hala bekliyorum.
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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