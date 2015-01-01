Macitler Mobilya hem ürün hem de proje odaklı tasarım ve üretim yapmaktadır. Ürünlere müşterilerin isteğine özel ölçü ve modellemeler de uygulanabilmektedir. Villa, apart veya daire proje mobilya dekorasyonlarında da yapılabilmektedir.
- Hizmetler
- Mobilya
- Tasarım
- Proje
- Uygulama
- Hizmet alanları
- Mobilya ve Dekorasyon
- İstanbul
- Şirket ödülleri
- – MOBSAD 2017 En İyi Köşe Takımı Ödülü
- - MOBSAD 2016 En İyi Oturma Grubu ve En İyi Yatak Odası Ödülü
- - ISMOB 2015 (Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı ) En İyi Yatak Odası Ödülü
- - MOBSAD 2015 En İyi Oturma Grubu Ödülü
- Adres
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Madenler Mah. Fetih Sk. No: 7 Ümraniye
34776 İstanbul
Türkiye
+90-8508000628 www.macitler.com.tr