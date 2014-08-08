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SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
Tekstil & Kaplamalar Istanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • GILAM / 2012 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    GILAM / 2012 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    GILAM / 2012 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO İç Dekorasyon
    +6
    GILAM / 2012 KOLEKSİYONU
    KİLİM İKAT 2012 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    KİLİM İKAT 2012 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    KİLİM İKAT 2012 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    +1
    KİLİM İKAT 2012 KOLEKSİYONU
    2013 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    2013 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    2013 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    +9
    2013 KOLEKSİYONU
    2014 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    2014 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    2014 KOLEKSİYONU, SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO
    +6
    2014 KOLEKSİYONU

    Geleneksel Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek %100 doğal boya ve %100 Anadolu yünü kullanarak  kişilere, firmalara ve iç mamarlara  el dokuması kilimler tasarlarıyor ve üretiyorum. Koleksiyonlarımdan bir seçki şu Nişantaşı ve Bağdat Caddesinde bulunan tasarım mağazalarında satışa sunulmuştur.

    Hizmetler
    El dokuması kilim tasarımı ve üretimi
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    CIHANNUMA MAH HUSNU SAVMAN SK 31
    34353 Istanbul
    Türkiye
    +90902122276528 www.secilozelmas.com
    Yasal mülkiyet

    1999 yılından beridir halı , kilim ve ev tekstili tasarlıyorum, Türkiye’nin önemli perakende halı  ve mobilya firmalarında tasarımcı ve yönetici olarak çalıştım. 2008 yılında kendi  firmamı  kurdum. 2011 yılına kadar firmalara özel tasarımlar yaptım, 2011 yılından itibaren hem  kendi koleksiyonlarımı üretip yurtiçi ve yurtdışı satışını gerçekleştiriyorum  hem de firmalara özel koleksiyonlar hazırlayıp üretimlerini yapmaya devam ediyorum.

    Değerlendirmeler

    dubbhome dubbhome
    Muhteşem! Türkiye'de ciddi eksikliği hissedilen bir tarz...
    7 yıldan fazla önce
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