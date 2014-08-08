SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO

Yasal mülkiyet

1999 yılından beridir halı , kilim ve ev tekstili tasarlıyorum, Türkiye’nin önemli perakende halı ve mobilya firmalarında tasarımcı ve yönetici olarak çalıştım. 2008 yılında kendi firmamı kurdum. 2011 yılına kadar firmalara özel tasarımlar yaptım, 2011 yılından itibaren hem kendi koleksiyonlarımı üretip yurtiçi ve yurtdışı satışını gerçekleştiriyorum hem de firmalara özel koleksiyonlar hazırlayıp üretimlerini yapmaya devam ediyorum.