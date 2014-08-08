SECIL OZELMAS DESIGN STUDIO

Geleneksel Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek %100 doğal boya ve %100 Anadolu yünü kullanarak kişilere, firmalara ve iç mamarlara el dokuması kilimler tasarlarıyor ve üretiyorum. Koleksiyonlarımdan bir seçki şu Nişantaşı ve Bağdat Caddesinde bulunan tasarım mağazalarında satışa sunulmuştur.
- Hizmetler
- El dokuması kilim tasarımı ve üretimi
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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CIHANNUMA MAH HUSNU SAVMAN SK 31
34353 Istanbul
Türkiye
+90902122276528 www.secilozelmas.com
1999 yılından beridir halı , kilim ve ev tekstili tasarlıyorum, Türkiye’nin önemli perakende halı ve mobilya firmalarında tasarımcı ve yönetici olarak çalıştım. 2008 yılında kendi firmamı kurdum. 2011 yılına kadar firmalara özel tasarımlar yaptım, 2011 yılından itibaren hem kendi koleksiyonlarımı üretip yurtiçi ve yurtdışı satışını gerçekleştiriyorum hem de firmalara özel koleksiyonlar hazırlayıp üretimlerini yapmaya devam ediyorum.