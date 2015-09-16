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MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • MODA EV, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    MODA EV, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    MODA EV, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    +22
    MODA EV
    Mahal Mimarlık, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap
    Mahal Mimarlık, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS Ofis Alanları & Mağazalar
    Mahal Mimarlık, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS Ofis Alanları & Mağazalar
    +5
    Mahal Mimarlık
    TUZLA VİLLA VE APARTMAN ÇALIŞMALARI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS İç Dekorasyon
    TUZLA VİLLA VE APARTMAN ÇALIŞMALARI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS İç Dekorasyon
    TUZLA VİLLA VE APARTMAN ÇALIŞMALARI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS İç Dekorasyon
    +8
    TUZLA VİLLA VE APARTMAN ÇALIŞMALARI
    İÇ MEKAN OFİS TASARIMLARI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    İÇ MEKAN OFİS TASARIMLARI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    İÇ MEKAN OFİS TASARIMLARI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    +9
    İÇ MEKAN OFİS TASARIMLARI
    ÖZDİLEK PASTAHANESİ, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    ÖZDİLEK PASTAHANESİ, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    ÖZDİLEK PASTAHANESİ, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    ÖZDİLEK PASTAHANESİ
    EPO YAPI KİMYA OFİS İÇ MEKAN TASARIMI VE UYGULAMASI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    EPO YAPI KİMYA OFİS İÇ MEKAN TASARIMI VE UYGULAMASI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    EPO YAPI KİMYA OFİS İÇ MEKAN TASARIMI VE UYGULAMASI, MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS
    +8
    EPO YAPI KİMYA OFİS İÇ MEKAN TASARIMI VE UYGULAMASI
    Hepsini göster: 8 proje

    Mahal, tasarılarını gerçekleştirmek için yola çıkmış ve ‘mahal’ini İstanbul Kadıköy’de kurmuş bir mimarlık ofisidir. İşlevsel, yaratıcı, kente uyumlu mimari tasarımları deneyimleriyle üreten dört mimarın bir araya geldiği genç, yenilikçi bir ekipten oluşmaktadır. Mimariden restorasyon projelerine, iç mimariden ürün tasarımına kadar birçok tasarım alanında hizmet vermektedir. Tasarım yaklaşımlarını mimari bir bilinçle yorumlamakta ve deneyimli iş ortaklıklarıyla bu tasarımları geliştirmektedir. Bu amaçla; sizlerle beraber oluşturulan tasarı birlikteliğiyle hayali hayata titizlikle geçirmektedir.

    Tasarıma dair düşüncelerinizi, beklentilerinizi tasarım programı dahilinde analiz etmekte ve dinamik ekibiyle ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize uygun, zihninizdeki ‘mahal’i size sunmaktadır..

    Hizmetler
    Restorasyon- Mimari Proje- İç Mimari Proje
    Adres
    Hasanpaşa mah. Sarayardı cad. Cemhan Doğan İşmerkezi No:100 Kat:1 Daire:5
    34200 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165419513 www.mahalmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    E&M Mimarlık
    2 yıldan fazla önce
    Su Öz
    neredeyse 4 yıl önce
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