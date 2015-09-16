MAHAL MİMARLIK / MAHAL ARCHITECTS

Mahal, tasarılarını gerçekleştirmek için yola çıkmış ve ‘mahal’ini İstanbul Kadıköy’de kurmuş bir mimarlık ofisidir. İşlevsel, yaratıcı, kente uyumlu mimari tasarımları deneyimleriyle üreten dört mimarın bir araya geldiği genç, yenilikçi bir ekipten oluşmaktadır. Mimariden restorasyon projelerine, iç mimariden ürün tasarımına kadar birçok tasarım alanında hizmet vermektedir. Tasarım yaklaşımlarını mimari bir bilinçle yorumlamakta ve deneyimli iş ortaklıklarıyla bu tasarımları geliştirmektedir. Bu amaçla; sizlerle beraber oluşturulan tasarı birlikteliğiyle hayali hayata titizlikle geçirmektedir.

Tasarıma dair düşüncelerinizi, beklentilerinizi tasarım programı dahilinde analiz etmekte ve dinamik ekibiyle ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize uygun, zihninizdeki ‘mahal’i size sunmaktadır..