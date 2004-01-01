Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ.

2004 yılının son çeyreğinde kurulan Evgör yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörün sayılı firmalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki arz talebini iyi bir şekilde değerlendiren, yeniliğe açık olması nedeniyle kendini sürekli yenileyen, en sağlıklı büyümenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu bilen ve müşterilerine maksimum faydalar üreten bir kuruluştur. Kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinen, fabrikasyon standartlar yanında özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürme politikasını benimseyen bir kuruluştur. Müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara umutla bakan Evgör Mobilya her geçen gün kendisini yenileyerek daha sağlam adımlarla durmadan hep ileri gitmeyi hedeflemektedir.
- Hizmetler
- Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri
- Otel Projesi
- Klasik Mobilya
- Luxury Mobilya
- Villa Projesi
- Yatak Odası
- Yemek Odası
- Salon Takımı
- Koltuk Takımı
- Köşe Takımı
- Ofis Mobilyaları
- Bahçe Mobilyaları
- Mutfak Dolabı
- Hepsini göster: 13 hizme
- Hizmet alanları
- türkiye
- almanya
- avrupa
- rusya
- orta doğu
- istanbul
- İstanbul
- Türkiye
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Şirket ödülleri
- Altın Marka Ödülü, Tüketici Akademisi Kalite Ödülü, Dünya Kalite Ödülü
- Adres
-
Aydıntepe Mahallesi, İnkişaf Sokak, No:9 Tuzla / İstanbul
34947 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2163414444 www.evgor.com.tr
2004 yılının son çeyreğinde kurulan Evgör yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörün sayılı firmalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki arz talebini iyi bir şekilde değerlendiren, yeniliğe açık olması nedeniyle kendini sürekli yenileyen, en sağlıklı büyümenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu bilen ve müşterilerine maksimum faydalar üreten bir kuruluştur. Kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinen, fabrikasyon standartlar yanında özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürme politikasını benimseyen bir kuruluştur. Müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara umutla bakan Evgör Mobilya her geçen gün kendisini yenileyerek daha sağlam adımlarla durmadan hep ileri gitmeyi hedeflemektedir.