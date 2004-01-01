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Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ.
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (23)
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Projeler

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    • Göktürk Lüks Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Göktürk Lüks Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Göktürk Lüks Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Yemek OdasıSandalye & Banklar
    Göktürk Lüks Koleksiyon
    Losena Metal Salon Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Losena Metal Salon Koleksiyon
    Virena Lüks Yatak Odası, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Beyaz
    Virena Lüks Yatak Odası
    Fetih Lüks Salon Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Fetih Lüks Salon Koleksiyon
    Prenses Metal Salon Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Prenses Metal Salon Koleksiyon
    Valide Klasik Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Valide Klasik Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Yemek OdasıYemek Takımı & Bardaklar
    Valide Klasik Koleksiyon, Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ. Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Valide Klasik Koleksiyon
    Hepsini göster: 11 proje

    2004 yılının son çeyreğinde kurulan Evgör yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörün sayılı firmalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki arz talebini iyi bir şekilde değerlendiren, yeniliğe açık olması nedeniyle kendini sürekli yenileyen, en sağlıklı büyümenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu bilen ve müşterilerine maksimum faydalar üreten bir kuruluştur. Kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinen, fabrikasyon standartlar yanında özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürme politikasını benimseyen bir kuruluştur. Müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara umutla bakan Evgör Mobilya her geçen gün kendisini yenileyerek daha sağlam adımlarla durmadan hep ileri gitmeyi hedeflemektedir.

    Hizmetler
    • Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri
    • Otel Projesi
    • Klasik Mobilya
    • Luxury Mobilya
    • Villa Projesi
    • Yatak Odası
    • Yemek Odası
    • Salon Takımı
    • Koltuk Takımı
    • Köşe Takımı
    • Ofis Mobilyaları
    • Bahçe Mobilyaları
    • Mutfak Dolabı
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    • türkiye
    • almanya
    • avrupa
    • rusya
    • orta doğu
    • istanbul
    • İstanbul
    • Türkiye
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    Altın Marka Ödülü, Tüketici Akademisi Kalite Ödülü, Dünya Kalite Ödülü
    Adres
    Aydıntepe Mahallesi, İnkişaf Sokak, No:9 Tuzla / İstanbul
    34947 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2163414444 www.evgor.com.tr
    Yasal mülkiyet

    2004 yılının son çeyreğinde kurulan Evgör yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörün sayılı firmalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki arz talebini iyi bir şekilde değerlendiren, yeniliğe açık olması nedeniyle kendini sürekli yenileyen, en sağlıklı büyümenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu bilen ve müşterilerine maksimum faydalar üreten bir kuruluştur. Kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinen, fabrikasyon standartlar yanında özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürme politikasını benimseyen bir kuruluştur. Müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara umutla bakan Evgör Mobilya her geçen gün kendisini yenileyerek daha sağlam adımlarla durmadan hep ileri gitmeyi hedeflemektedir.

    Değerlendirmeler

    Mustafa KIR Mustafa KIR
    Harika Mobilyalar
    1 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
    Düzenle
    YAVUZ
    Klasik tarz mobilya arayanlar için en ideal mekan. Çeşitlilik çok fazla. Uzun zamandır aradığım klasik koltuk takımını Evgör de buldum. Aldığım ürün 45 gün içinde teslim edilecekmiş. Bekleyip göreceğiz. Model beğenip, kumaşını ve renk kombinesini ayrıca tercih ederken çok yardımcı oldu mağaza personeli. Ürünleri kaliteli. Ulaşımı kolay. Tuzla da İstanbul istikametinde E-5 yan yolda. Mutlaka mağazayı gezmenizi tavsiye ederim.
    4 ay önce
    Oktay Kurtulmus
    Yeni evim için mobilya aldım. Çok memnunum kaliteliler. Özellikle satış sonrası destekte çok yardımseverlerdi
    4 ay önce
    Tüm 23 değerlendirmelerini göster
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