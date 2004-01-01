Ev Gör Mobilya Sanayi Tekstil ve Ticaret LTD. ŞTİ.

2004 yılının son çeyreğinde kurulan Evgör yaptığı yatırımlar ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörün sayılı firmalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki arz talebini iyi bir şekilde değerlendiren, yeniliğe açık olması nedeniyle kendini sürekli yenileyen, en sağlıklı büyümenin müşteri memnuniyetine dayalı olduğunu bilen ve müşterilerine maksimum faydalar üreten bir kuruluştur. Kaliteli ürün kaliteli hizmet prensibinden vazgeçmeden en uygun fiyatı sunmayı ilke edinen, fabrikasyon standartlar yanında özel ölçülü ürünlerde de müşterisinin hayal ettiği her şeyi gerçeğe dönüştürme politikasını benimseyen bir kuruluştur. Müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara umutla bakan Evgör Mobilya her geçen gün kendisini yenileyerek daha sağlam adımlarla durmadan hep ileri gitmeyi hedeflemektedir.