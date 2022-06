Nowhere Mekanika yaratıcılıkla doğdu, çizgiyle düşünceleri şekillendi, Metal ile yoğrularak üçüncü boyutta form buldu. Yeni tasarımlarla metale yön vermeye, yaratıcılıkla metal eritmeye, sanat severlerin önüne dökmeye devam ediyor.Yeni soluklarlaoluşturacağı tasarımlar ile üretim fabrikasını inşa ediyor.Bu fabrika; düşüncenin, felsefenin, bilimin, sanatın ve estetiğin yoğrularak buluştuğu, tek bir dille somutlaştığı yer olmak için üretiyor.Burası NOW here - no WHERE demek istediğin yer...

Yaratıcı düşüncenin tasarıma dönüştüğü , hayal gücüne fonksiyon ve estetiğin katıldığı yer...