Nowhere Mekanika yaratıcılıkla doğdu, çizgiyle düşünceleri şekillendi, Metal ile yoğrularak üçüncü boyutta form buldu. Yeni tasarımlarla metale yön vermeye, yaratıcılıkla metal eritmeye, sanat severlerin önüne dökmeye devam ediyor.Yeni soluklarlaoluşturacağı tasarımlar ile üretim fabrikasını inşa ediyor.Bu fabrika; düşüncenin, felsefenin, bilimin, sanatın ve estetiğin yoğrularak buluştuğu, tek bir dille somutlaştığı yer olmak için üretiyor.Burası NOW here - no WHERE demek istediğin yer...
Yaratıcı düşüncenin tasarıma dönüştüğü , hayal gücüne fonksiyon ve estetiğin katıldığı yer...
- Hizmetler
- Metal tasarım ve imalatlar.
- Hizmet alanları
- Özel demir doğrama imalatı
- Pirinç – Bronz Döküm
- Krom Paslanmaz ve Çelik – Demir sınıfına giren her türlü metalin farklı imalatlarla kullanımı.
- istanbul
- Adres
-
Keçeci Piri Mah. Çekirdekçi Sokak No. 6 B Hasköy beyoğlu
34445 Istanbul
Türkiye
+90-2122378175 www.nowheremekanika.com
tescilli markalarımız.
1. noWhere
2. noWhere mekanika