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noWhere Mekanika
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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    • Paris is under fire, noWhere Mekanika noWhere Mekanika İç Dekorasyon Demir/Çelik Siyah
    Paris is under fire

    Nowhere Mekanika yaratıcılıkla doğdu, çizgiyle düşünceleri şekillendi, Metal ile yoğrularak üçüncü boyutta form buldu. Yeni tasarımlarla metale yön vermeye, yaratıcılıkla metal eritmeye, sanat severlerin önüne dökmeye devam ediyor.Yeni soluklarlaoluşturacağı tasarımlar ile üretim fabrikasını inşa ediyor.Bu fabrika; düşüncenin, felsefenin, bilimin, sanatın ve estetiğin yoğrularak buluştuğu, tek bir dille somutlaştığı yer olmak için üretiyor.Burası NOW here - no WHERE demek istediğin yer...

    Yaratıcı düşüncenin tasarıma dönüştüğü , hayal gücüne fonksiyon ve estetiğin katıldığı yer...

    Hizmetler
    Metal tasarım ve imalatlar.
    Hizmet alanları
    • Özel demir doğrama imalatı
    • Pirinç – Bronz Döküm
    • Krom Paslanmaz ve Çelik – Demir sınıfına giren her türlü metalin farklı imalatlarla kullanımı.
    • istanbul
    Adres
    Keçeci Piri Mah. Çekirdekçi Sokak No. 6 B Hasköy beyoğlu
    34445 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122378175 www.nowheremekanika.com
    Yasal mülkiyet

    tescilli markalarımız.

    1. noWhere

    2. noWhere mekanika

    Değerlendirmeler

    koray Korkmaz
    4 yıldan fazla önce
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