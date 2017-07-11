CABINET İstanbul’u farklı kılan, özgün raylı kapı yüzeyleri ve teknik yeniliklerin yanı sıra birinci sınıf kalitesi ve değerini devamlı koruyan el emeğidir. Kişiye özel danışmanlık, profesyonel bilgisayar planlaması ve bizzat evinizde alınan ölçüler sunduğumuz seçkin hizmetin ürünüdürler.
Şirketimiz CABINET İstanbul, yeni ve oldukça geniş mağazasında kişiye özel raylı kapılı dolap sistemlerini sergiliyor. Sergilenen çeşitli stiller, ziyaretçileri arzuladıkları ölçüye göre üretilmiş gömme dolaplarını yaptırmaya davet ediyor.
- Hizmetler
- Size özel hizmet: Kişiye özel danışmanlık ve CABINET’inizin birlikte tasarlanması
- profesyonel bilgisayar planlaması
- evinizdeki ölçüm
- Almanya'daki fabrikamızda üretim
- üzerinde anlaştığımız teslimat tarihi
- yerinde temiz montaj ve ayrıca 10 yıllık ray teknolojisi garantisi.
- Hizmet alanları
- Kişiye özel giyim odaları
- oda bölmeleri
- raylı sistem dolaplar
- Dolap odaları
- bölme duvar
- çatı eğimleri
- köşe çözümleri
- kapı programı
- donanım
- giyim odası
- gömme dolap
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*CABINET İSTANBUL Fener Kalamış cad. No: 57A 34726 Fenerbahçe / Kadıköy/ İstanbul
34365 Istanbul
Türkiye
+90-2163289595 www.cabinet.com.tr
1979 yılında başlayan gelişimin ve mükemmelleşmenin uzun yolunda, bugünkü CABINET sistemi yaratıldı. Geçmiş yıllar içinde, patent hakkı bize ait sayısız ünite geliştirildi ve sonunda, mükemmel işleyen Raylı Kapılı Gömme Dolap Programı yaratıldı. Alman marka sahibi, otuz yılı aşan tecrübesiyle yükselmeye devam ediyor. Üretime Paralel olarak yetkin bir hizmet ve satış sisteminin kurulması çok önemliydi. Şu an bu sisteme Orta Avrupa’dan (Belçika, Almanya, Lüksemburg, Liechtenstein, Hollanda, Avusturya ve İsviçre) 100’den fazla CABINET bayisi dahil. Tüm bayilerimiz kendi sergi salonlarında CABINET’e dair somut örnekler ve bilgilendirme materyalleri sunuyor. Bilgisayar destekli 3 D planlamasıyla yetkin bir danışmanlık, ölçümden teslimata ve montaja kadar, -bu hizmete raylı kapıların çalışma tekniği için işlevsellik garantisi dahil olmak üzere- tam servis sunuyoruz. Ve CABINET yeni fikirlerin öncüsü olmaya devam ediyor: Örneğin CABIvision® (televizyonsuz televizyon) ya da CABIprint® ile kişiye özel dolap tasarlama imkanı. CABIprint® ile kapılara, seçtiğiniz bir motif (sanat eseri, fotoğraf, desen vb.) basılabiliyor. Dolap iç yaşamını kendi zevkinize göre tasarlamanızda işlevli ve güzel aksesuarlar önemli bir yere sahip.