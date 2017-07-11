Yasal mülkiyet

1979 yılında başlayan gelişimin ve mükemmelleşmenin uzun yolunda, bugünkü CABINET sistemi yaratıldı. Geçmiş yıllar içinde, patent hakkı bize ait sayısız ünite geliştirildi ve sonunda, mükemmel işleyen Raylı Kapılı Gömme Dolap Programı yaratıldı. Alman marka sahibi, otuz yılı aşan tecrübesiyle yükselmeye devam ediyor. Üretime Paralel olarak yetkin bir hizmet ve satış sisteminin kurulması çok önemliydi. Şu an bu sisteme Orta Avrupa’dan (Belçika, Almanya, Lüksemburg, Liechtenstein, Hollanda, Avusturya ve İsviçre) 100’den fazla CABINET bayisi dahil. Tüm bayilerimiz kendi sergi salonlarında CABINET’e dair somut örnekler ve bilgilendirme materyalleri sunuyor. Bilgisayar destekli 3 D planlamasıyla yetkin bir danışmanlık, ölçümden teslimata ve montaja kadar, -bu hizmete raylı kapıların çalışma tekniği için işlevsellik garantisi dahil olmak üzere- tam servis sunuyoruz. Ve CABINET yeni fikirlerin öncüsü olmaya devam ediyor: Örneğin CABIvision® (televizyonsuz televizyon) ya da CABIprint® ile kişiye özel dolap tasarlama imkanı. CABIprint® ile kapılara, seçtiğiniz bir motif (sanat eseri, fotoğraf, desen vb.) basılabiliyor. Dolap iç yaşamını kendi zevkinize göre tasarlamanızda işlevli ve güzel aksesuarlar önemli bir yere sahip.