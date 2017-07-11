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CABINET
Dolap & Etajerler Istanbul
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Cabinet Soyunma Odası, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası Yönlendirilmiş Yonga Levha Gri
    Cabinet Soyunma Odası, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası Masif Ahşap Gri
    Cabinet Soyunma Odası, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası Cam Gri
    +6
    Cabinet Soyunma Odası
    Meyve kokteyli kadar serinletir, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası Ahşap Beyaz
    Meyve kokteyli kadar serinletir, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası Ahşap
    Meyve kokteyli kadar serinletir
    Cabinet dolap sistemleri proje çalışması, CABINET CABINET Klasik Giyinme Odası
    Cabinet dolap sistemleri proje çalışması, CABINET CABINET Klasik Giyinme Odası
    Cabinet dolap sistemleri proje çalışması, CABINET CABINET Klasik Giyinme Odası
    +1
    Cabinet dolap sistemleri proje çalışması
    Detay aşığı Cabinet, CABINET CABINET Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Detay aşığı Cabinet, CABINET CABINET Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    Detay aşığı Cabinet, CABINET CABINET Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
    +5
    Detay aşığı Cabinet
    Çatı katı alanınızı genişletin, CABINET CABINET Modern Çalışma Odası
    Çatı katı alanınızı genişletin, CABINET CABINET Modern Çalışma Odası
    Çatı katı alanınızı genişletin, CABINET CABINET Modern Çalışma Odası
    +3
    Çatı katı alanınızı genişletin
    Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET
    Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET
    Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET
    +3
    Cabinet'in yeni metaryelleri
    Hepsini göster: 9 proje

    CABINET İstanbul’u farklı kılan, özgün raylı kapı yüzeyleri ve teknik yeniliklerin yanı sıra birinci sınıf kalitesi ve değerini devamlı koruyan el emeğidir. Kişiye özel danışmanlık, profesyonel bilgisayar planlaması ve bizzat evinizde alınan ölçüler sunduğumuz seçkin hizmetin ürünüdürler.

    Şirketimiz CABINET İstanbul, yeni ve oldukça geniş mağazasında kişiye özel raylı kapılı dolap sistemlerini sergiliyor. Sergilenen çeşitli stiller, ziyaretçileri arzuladıkları ölçüye göre üretilmiş gömme dolaplarını yaptırmaya davet ediyor.

    Hizmetler
    • Size özel hizmet: Kişiye özel danışmanlık ve CABINET’inizin birlikte tasarlanması
    • profesyonel bilgisayar planlaması
    • evinizdeki ölçüm
    • Almanya'daki fabrikamızda üretim
    • üzerinde anlaştığımız teslimat tarihi
    • yerinde temiz montaj ve ayrıca 10 yıllık ray teknolojisi garantisi.
    Hizmet alanları
    • Kişiye özel giyim odaları
    • oda bölmeleri
    • raylı sistem dolaplar
    • Dolap odaları
    • bölme duvar
    • çatı eğimleri
    • köşe çözümleri
    • kapı programı
    • donanım
    • giyim odası
    • gömme dolap
    • istanbul
    • Hepsini göster: 12 hizmet alanı
    Adres
    *CABINET İSTANBUL Fener Kalamış cad. No: 57A 34726 Fenerbahçe / Kadıköy/ İstanbul
    34365 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163289595 www.cabinet.com.tr
    Yasal mülkiyet

    1979 yılında başlayan gelişimin ve mükemmelleşmenin uzun yolunda, bugünkü CABINET sistemi yaratıldı. Geçmiş yıllar içinde, patent hakkı bize ait sayısız ünite geliştirildi ve sonunda, mükemmel işleyen Raylı Kapılı Gömme Dolap Programı yaratıldı. Alman marka sahibi, otuz yılı aşan tecrübesiyle yükselmeye devam ediyor. Üretime Paralel olarak yetkin bir hizmet ve satış sisteminin kurulması çok önemliydi. Şu an bu sisteme Orta Avrupa’dan (Belçika, Almanya, Lüksemburg, Liechtenstein, Hollanda, Avusturya ve İsviçre) 100’den fazla CABINET bayisi dahil. Tüm bayilerimiz kendi sergi salonlarında CABINET’e dair somut örnekler ve bilgilendirme materyalleri sunuyor. Bilgisayar destekli 3 D planlamasıyla yetkin bir danışmanlık, ölçümden teslimata ve montaja kadar, -bu hizmete raylı kapıların çalışma tekniği için işlevsellik garantisi dahil olmak üzere- tam servis sunuyoruz. Ve CABINET yeni fikirlerin öncüsü olmaya devam ediyor: Örneğin CABIvision® (televizyonsuz televizyon) ya da CABIprint® ile kişiye özel dolap tasarlama imkanı. CABIprint® ile kapılara, seçtiğiniz bir motif (sanat eseri, fotoğraf, desen vb.) basılabiliyor. Dolap iç yaşamını kendi zevkinize göre tasarlamanızda işlevli ve güzel aksesuarlar önemli bir yere sahip.

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