CANSEL BOZKURT interior architect

Hızla gelişen yeni tasarım metodları ve güncel malzeme bilgisini estetik ve fonksiyonellik bağlamında birleştirerek gelecek vizyonu ile harmanlayan bir tasarım süreci benimsiyor ve bu doğrultuda yaratıcı ve işlevsel bir tasarımda farklı bakış açılarının gerekliliğine inanıyoruz. Cansel BOZKURT İç Mimarlık olarak projelerimizde disiplinler arası çalışarak, tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve yönetimi, uygulama kontrol ve taahhüt hizmetleri vermekteyiz..
- Hizmetler
- İç Mimari- Cephe Tasarımı -Uygulama
- Hizmet alanları
- Bakü
- istanbul
- Türkiye Cumhuriyeti
- rusya
- italya
- New York
- almanya
- İngiltere
- kazakistan
- Azerbaijan
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- Adres
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Torium Evleri No:6 Torium AVM Beylikdüzü/İSTANBUL-TURKEY
34800 Istanbul
Türkiye
+90-5323570734 www.canselbozkurt.com