CANSEL BOZKURT interior architect

Hızla gelişen yeni tasarım metodları ve güncel malzeme bilgisini estetik ve fonksiyonellik bağlamında birleştirerek gelecek vizyonu ile harmanlayan bir tasarım süreci benimsiyor ve bu doğrultuda yaratıcı ve işlevsel bir tasarımda farklı bakış açılarının gerekliliğine inanıyoruz. Cansel BOZKURT İç Mimarlık olarak projelerimizde disiplinler arası çalışarak, tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve yönetimi, uygulama kontrol ve taahhüt hizmetleri vermekteyiz..