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CANSEL BOZKURT interior architect
İç Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • Ofis Tasarımı, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Ofis Alanları & Mağazalar Taş Ahşap rengi
    Ofis Tasarımı, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    Ofis Tasarımı
    AVCILAR / İSTANBUL / KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 18 DAİRELİK KONUT PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    AVCILAR / İSTANBUL / KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 18 DAİRELİK KONUT PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    AVCILAR / İSTANBUL / KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 18 DAİRELİK KONUT PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +20
    AVCILAR / İSTANBUL / KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 18 DAİRELİK KONUT PROJESİ
    Görgülü Villası, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Görgülü Villası, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    Görgülü Villası, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect Modern Evler
    +7
    Görgülü Villası
    AKGÜN YAPI -YEŞİLKÖY PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    AKGÜN YAPI -YEŞİLKÖY PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    AKGÜN YAPI -YEŞİLKÖY PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    +5
    AKGÜN YAPI -YEŞİLKÖY PROJESİ
    TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    +8
    TRABZON-ÖZTÜRK YAPI PROJESİ
    ARİFOĞLU GRUP AŞ. GÜRPINAR PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    ARİFOĞLU GRUP AŞ. GÜRPINAR PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    ARİFOĞLU GRUP AŞ. GÜRPINAR PROJESİ, CANSEL BOZKURT interior architect CANSEL BOZKURT interior architect
    +3
    ARİFOĞLU GRUP AŞ. GÜRPINAR PROJESİ
    Hepsini göster: 8 proje

    Hızla gelişen yeni tasarım metodları ve güncel malzeme bilgisini estetik ve fonksiyonellik bağlamında birleştirerek gelecek vizyonu ile harmanlayan bir tasarım süreci benimsiyor ve bu doğrultuda yaratıcı ve işlevsel bir tasarımda farklı bakış açılarının gerekliliğine inanıyoruz. Cansel BOZKURT İç Mimarlık olarak  projelerimizde disiplinler arası çalışarak, tasarım, danışmanlık, proje geliştirme ve yönetimi, uygulama kontrol ve taahhüt hizmetleri vermekteyiz..

    Hizmetler
    İç Mimari- Cephe Tasarımı -Uygulama
    Hizmet alanları
    • Bakü
    • istanbul
    • Türkiye Cumhuriyeti
    • rusya
    • italya
    • New York
    • almanya
    • İngiltere
    • kazakistan
    • Azerbaijan
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Adres
    Torium Evleri No:6 Torium AVM Beylikdüzü/İSTANBUL-TURKEY
    34800 Istanbul
    Türkiye
    +90-5323570734 www.canselbozkurt.com

    Değerlendirmeler

    bekirkellegoz bekirkellegoz
    Başarılı
    7 yıldan fazla önce
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    info932
    Çok başarılı...
    yaklaşık 7 yıl önce
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