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Mozeta Mimarlık
Mimarlar Kayseri
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Nergiz-Av. Zeki Gümüş Evi , Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Kahverengi
    Nergiz-Av. Zeki Gümüş Evi , Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Modern Oturma Odası Beton Turuncu
    Nergiz-Av. Zeki Gümüş Evi , Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Modern Yatak Odası Seramik Gri
    +4
    Nergiz-Av. Zeki Gümüş Evi
    Cetaş İnşaat Yönetim Ofisi, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    Cetaş İnşaat Yönetim Ofisi, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    Cetaş İnşaat Yönetim Ofisi, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    +1
    Cetaş İnşaat Yönetim Ofisi
    Yüksel Hukuk Bürosu, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Eklektik Okullar
    Yüksel Hukuk Bürosu, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Eklektik Okullar Ahşap
    Yüksel Hukuk Bürosu, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Eklektik Okullar Ahşap
    Yüksel Hukuk Bürosu
    Özdemir Hukuk Bürosu, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Çalışma OdasıIşıklandırma Ahşap Ahşap rengi
    Özdemir Hukuk Bürosu, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Eklektik Duvar & Zemin
    Özdemir Hukuk Bürosu, Mozeta Mimarlık Mozeta Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap
    Özdemir Hukuk Bürosu

    2011 yılında Kayseri’de kurulan Mozeta Mimarlık Mimari, İç Mimari, Tasarım ve Uygulama alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Mimarlıktaki amacı; kalıcı, sağlam, özgün ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan her türlü ölçekte tasarımlar ve projeler üretmektir.

    Mozeta Mimarlık; Tasarımı, İç Mimari, Mimari ya da Peyzaj olarak ayırmayan, projeye tasarımdan uygulamaya tüm süreçlerde bir bütün gözüyle bakan, yaptığı tasarımları birebir uygulamak isteyen bir ofistir. Mimarlık mesleğinde öğrenme sürecinin aktif meslek hayatı boyunca devam edeceğine inanır. Değişen teknoloji, yeni sistemler ve özgün tasarım adına ne yapılması gerektiğinin bilincinde olup bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir.

    Hizmetler
    • Mimari
    • iç mimari
    • Tadilat
    • dekorasyon
    • revizyon
    Hizmet alanları
    • Mimari
    • iç mimari
    • Tadilat
    • dekorasyon
    • revizyon
    Adres
    Barbaros Mah. 3304 Sok. Garanti Plaza. Kat:13 No:13/72 Kocasinan/KAYSERİ
    38010 Kayseri
    Türkiye
    +90-3522312262 www.mozetamimarlik.com
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