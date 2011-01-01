2011 yılında Kayseri’de kurulan Mozeta Mimarlık Mimari, İç Mimari, Tasarım ve Uygulama alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Mimarlıktaki amacı; kalıcı, sağlam, özgün ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan her türlü ölçekte tasarımlar ve projeler üretmektir.
Mozeta Mimarlık; Tasarımı, İç Mimari, Mimari ya da Peyzaj olarak ayırmayan, projeye tasarımdan uygulamaya tüm süreçlerde bir bütün gözüyle bakan, yaptığı tasarımları birebir uygulamak isteyen bir ofistir. Mimarlık mesleğinde öğrenme sürecinin aktif meslek hayatı boyunca devam edeceğine inanır. Değişen teknoloji, yeni sistemler ve özgün tasarım adına ne yapılması gerektiğinin bilincinde olup bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir.
- Hizmetler
- Mimari
- iç mimari
- Tadilat
- dekorasyon
- revizyon
- Hizmet alanları
- Mimari
- iç mimari
- Tadilat
- dekorasyon
- revizyon
- Adres
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Barbaros Mah. 3304 Sok. Garanti Plaza. Kat:13 No:13/72 Kocasinan/KAYSERİ
38010 Kayseri
Türkiye
+90-3522312262 www.mozetamimarlik.com