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Bağdaş Ahşap
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    1966 senesinde kurduğumuz firmamızda süregelen geleneğimizi sürdürdük,kalitemizden ödün vermeyerek insanların güvenini kazandık ve bu güveni günden güne büyüttük.hayal dünyamızın sınırlarını zorlayarak kaliteyi modern tasarımla harmanladık.Her detayı kendi bünyemizde oluşturduğumuz teknik ve uzman kadromuzla müşterilerimize arzulanan desteği vermekteyiz.Bu sorumluluğun farkında olarak yeni çözümler üretmekteyiz. tasarımdan başlayarak teknik detay çözümleri ahşap üretimi cila ve montaj süreçlerini bünyemizde tamamlıyoruz. Bugün 3000 m2 olan farbrikamızın her karesinde hep daha iyisini oluşturmak için teknik kadromuzla hizmet etmekteyiz.
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Şirket ödülleri
    info@bagdasahsap.com
    Adres
    34524 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126702873 bagdasahsap.com
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