LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş

Yasal mülkiyet

1991 yılında iki mimarın ortaklığı ile kurulan , 1993 yılında Limited Şirkete dönüşen LOT, duvar kağıdı konusunda uzmanlaşmış, "çeşit, kalite ve güven"i temsil eden bir marka haline gelmiş bir kuruluştur.

LOT, kurumsal sorumluluk bilinci ile temsilcisi olduğu markalarını ,dünyadaki en seçkin duvar kağıdı üreticileri arasından seçmekte.Çağdaş,yenilikçi, gerek tasarım gerek üretim yöntemleriyle sürekli kendini geliştiren, kaliteli ürünler sunmak adına teknolojik gelişmeleri takip ederken çevrecilikten ödün vermeyen,uzun süreli kullanımı hedefleyen duvar kağıdı ve kumaş üreticileri LOT çatısı altında toplanmaya devam ediyor. LOT, Avrupa'dan Agena, Eijffinger, Elitis, Guy Masureel, Lewis & Wood, Newmor ve Amerika’dan Wallsone, Wallquest ve Thibaut gibi seçkin duvar kağıdı ve kumaş firmalarından ithal ettiği ürünleri en uygun fiyatlarla, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasındaki mağazalarında ve Türkiye çapındaki bayilerinde müşterilerine sunmaktadır.

Duvar kağıdının vazgeçilmez tamamlayıcı unsuru olan kumaş konusunda da aynı hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam etmekte olan LOT, duvar kağıdı ile aynı desende ve uyumlu renklerde kumaşlarla mekanda bütünlük yaratmanıza yardımcı oluyor. LOT, tasarımcı ve kullanıcı arasında duvar kağıtları ve kumaşlar sayesinde doğru ve kaliteli hizmet anlayışıyla bir köprü oluşturmayı amaçlıyor. LOT için lüks, uzun süreli kullanım, çevreci teknoloji sayesinde duvarların nefes almasına izin veren , değişim aşamasında duvar yüzeyini bozmadan kolayca sökülen duvar kağıtları ile artan yaşam kalitesini ifade ediyor. Tecrübesi sayesinde doğru duvar kağıdı, kumaş cinsi, renk ve desen seçimlerine yönlendirerek sürdürülebilir bir lüks ile uzun süreli kullanım karlılığı sağlayan LOT duvarlarınıza değer katmak için sizlerle.