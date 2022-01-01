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LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş
Duvar Kağıdı & Boyamaları İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

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    • Elıtıs- Eldorado, LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Elıtıs- Eldorado, LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    Elıtıs- Eldorado, LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
    +22
    Elıtıs- Eldorado

    LOT DUVAR KAĞIDI ve KUMAŞ - ÇEŞİT, KALİTE , GÜVEN

    1991 yılında iki mimarın ortaklığı ile kurulan , 1993 yılında Limited Şirkete dönüşen LOT, duvar kağıdı konusunda uzmanlaşmış, "çeşit, kalite ve güven"i temsil eden bir marka haline gelmiş bir kuruluştur.LOT, kurumsal sorumluluk bilinci ile temsilcisi olduğu markalarını ,dünyadaki en seçkin duvar kağıdı üreticileri arasından seçmekte.Çağdaş,yenilikçi, gerek tasarım gerek üretim yöntemleriyle sürekli kendini geliştiren, kaliteli ürünler sunmak adına teknolojik gelişmeleri takip ederken çevrecilikten ödün vermeyen,uzun süreli kullanımı hedefleyen duvar kağıdı ve kumaş üreticileri LOT çatısı altında toplanmaya devam ediyor.LOT, Avrupa`dan Agena, Eijffinger, Elitis, Galerie, Guy Masureel, Lewis & Wood, Newmor ve Amerika`dan Wallquest ve Thibaut gibi seçkin duvar kağıdı ve kumaş firmalarından ithal ettiği ürünleri en uygun fiyatlarla, İstanbul`da Anadolu ve Avrupa yakasındaki mağazalarında ve Türkiye çapındaki bayilerinde müşterilerine sunmaktadır.Duvar kağıdının vazgeçilmez tamamlayıcı unsuru olan kumaş konusunda da aynı hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam etmektedir.LOT, tasarımcı ve kullanıcı arasında duvar kağıtları ve kumaşlar sayesinde doğru ve kaliteli hizmet anlayışıyla bir köprü oluşturmayı amaçlıyor. LOT için lüks, uzun süreli kullanım, çevreci teknoloji sayesinde duvarların nefes almasına izin veren , değişim aşamasında duvar yüzeyini bozmadan kolayca sökülen duvar kağıtları ile artan yaşam kalitesini ifade ediyor. Tecrübesi sayesinde doğru duvar kağıdı, kumaş cinsi, renk ve desen seçimlerine yönlendirerek sürdürülebilir bir lüks ile uzun süreli kullanım karlılığı sağlayan LOT duvarlarınıza değer katmak için sizlerle.

    Hizmetler
    • Duvar Kağıdı Satışı ve Uygulaması
    • Döşemelik Kumaş Satışı
    • Perdelik Kumaş Satışı
    • Dış Mekana Özel Kumaş Satışı
    • Duvar Panosu Satışı
    • Dijital Duvar Kağıdı Baskısı
    Hizmet alanları
    istanbul, İstanbul, ve Türkiye
    Adres
    Vali Konağı Cad. No:161/9, Nişantaşı, İstanbul – Cemil Topuzlu Cad. Lalezar Sok. No:10/A ,Feneryolu Kadıkoy,Istanbul
    34726 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2122257729 www.lot.com.tr
    Yasal mülkiyet

    1991 yılında iki mimarın ortaklığı ile kurulan , 1993 yılında Limited Şirkete dönüşen LOT, duvar kağıdı konusunda uzmanlaşmış, "çeşit, kalite ve güven"i temsil eden bir marka haline gelmiş bir kuruluştur.
    LOT, kurumsal sorumluluk bilinci ile temsilcisi olduğu markalarını ,dünyadaki en seçkin duvar kağıdı üreticileri arasından seçmekte.Çağdaş,yenilikçi, gerek tasarım gerek üretim yöntemleriyle sürekli kendini geliştiren, kaliteli ürünler sunmak adına  teknolojik gelişmeleri takip ederken çevrecilikten ödün vermeyen,uzun süreli kullanımı hedefleyen duvar kağıdı ve kumaş üreticileri LOT çatısı altında toplanmaya devam ediyor.    LOT, Avrupa'dan  Agena, Eijffinger, Elitis, Guy Masureel, Lewis & Wood, Newmor ve Amerika’dan Wallsone, Wallquest ve Thibaut gibi seçkin duvar kağıdı ve kumaş firmalarından ithal ettiği ürünleri en uygun fiyatlarla, İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasındaki mağazalarında ve Türkiye çapındaki bayilerinde müşterilerine sunmaktadır.

    Duvar kağıdının vazgeçilmez tamamlayıcı unsuru olan kumaş  konusunda da aynı hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam etmekte olan LOT, duvar kağıdı ile aynı desende ve uyumlu renklerde kumaşlarla mekanda bütünlük yaratmanıza yardımcı oluyor. LOT, tasarımcı ve kullanıcı arasında duvar kağıtları ve kumaşlar sayesinde doğru ve kaliteli hizmet anlayışıyla bir köprü oluşturmayı amaçlıyor. LOT için lüks, uzun süreli kullanım, çevreci teknoloji sayesinde duvarların nefes almasına izin veren , değişim aşamasında duvar yüzeyini bozmadan kolayca sökülen duvar kağıtları ile artan yaşam kalitesini ifade ediyor. Tecrübesi sayesinde doğru duvar kağıdı, kumaş cinsi, renk ve desen seçimlerine yönlendirerek sürdürülebilir bir lüks ile uzun süreli kullanım karlılığı sağlayan LOT  duvarlarınıza değer katmak için sizlerle.

    Değerlendirmeler

    Gülen Yalçınkaya Özelçi
    10 ay önce
    ebru korap
    Mükemmel kalite ve hiZmet anlayışı olan bir işletme.
    11 ay önce
    Mehmet Anlar
    neredeyse 5 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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