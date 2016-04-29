Kepez Yapı Market
Ankara Eryamanda faliyet gösteren Türkiyenin ilk outlet, uzman yapı marketidir.
Banyo, seramik, duvar kağıdı, laminat parke, yapı malzemleri, yapı kimyaslları, boya, dekorasyon malzemeleri, konusunda, Seramiksan, Bocchi, Turkuaz Banyo, Orka Banyo, Filli Boya, Cermix, Eca,Serel, Agt Parke, Floorpan, Rasc Duvar Kağıdı ve bir çok yapı markalarını bünyeside bulunduran, mahhalle esnafı sıcaklığında hizmet sunar.
- Hizmetler
- Mimari
- Dekorasyon
- Tadilat
- Montaj
- Hizmet alanları
- Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri Satışı
- ANKARA
- Adres
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Sincan Ayaş Yolu Üzeri Optimum Avm Karşısı Atayıldız Plaza 1/116
06930 Ankara
Türkiye
+90-3122809991 www.kepezyapimarket.com.tr