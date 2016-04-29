Kepez Yapı Market

Eviniz için Parke Seçerken Dikkat Etmeniz Gereken 5 Temel Kural!

Evinizde belirli bir tarz yaratmak istiyorsanız zemin döşemesi seçimi bu tarzın oluşmasında kilit nokta olabilir. Üzerinde yürüdüğümüz zeminlerin ne ile kaplı olduğu hem konfor ve yaşam kalitesini, hem de estetik stili belirler.

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