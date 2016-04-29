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Kepez Yapı Market
İnşaat Malzemeleri Ankara
Genel Bakış 6Projeler (6) 5Yeni Fikirler (5)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • Tasarımcıların evde en çok dikkat ettikleri 4 kriter., Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market
    Tasarımcıların evde en çok dikkat ettikleri 4 kriter., Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market
    Tasarımcıların evde en çok dikkat ettikleri 4 kriter., Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market
    Tasarımcıların evde en çok dikkat ettikleri 4 kriter.
    Duvar Kağıdı Uygulanmasının Püf Noktaları, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Duvar & ZeminDuvar Kağıtları Kâğıt
    Duvar Kağıdı Uygulanmasının Püf Noktaları, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Duvar & ZeminDuvar Kağıtları Kâğıt
    Duvar Kağıdı Uygulanmasının Püf Noktaları, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market
    +4
    Duvar Kağıdı Uygulanmasının Püf Noktaları
    Laminat Parke Uygulamaları, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Modern Çalışma Odası Ahşap
    Laminat Parke Uygulamaları, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Klasik Çocuk Odası Ahşap
    Laminat Parke Uygulamaları, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Klasik Oturma Odası Ahşap
    +6
    Laminat Parke Uygulamaları
    Doğaltaş Lavabo Ve Mozaikler, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Rustik Banyo
    Doğaltaş Lavabo Ve Mozaikler, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Rustik Banyo
    Doğaltaş Lavabo Ve Mozaikler, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Rustik Mutfak
    +28
    Doğaltaş Lavabo Ve Mozaikler
    BANYO TASARIM FİKİRLERİ, Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Modern Banyo Seramik Turuncu
    BANYO TASARIM FİKİRLERİ
    Banyo , Kepez Yapı Market Kepez Yapı Market Modern Banyo Seramik Ahşap rengi
    Banyo

    Kepez Yapı Market

    Ankara Eryamanda faliyet gösteren Türkiyenin ilk outlet, uzman yapı marketidir.

    Banyo, seramik, duvar kağıdı, laminat parke, yapı malzemleri, yapı kimyaslları, boya, dekorasyon malzemeleri, konusunda, Seramiksan, Bocchi, Turkuaz Banyo, Orka Banyo, Filli Boya, Cermix, Eca,Serel, Agt Parke, Floorpan, Rasc Duvar Kağıdı ve bir çok yapı markalarını bünyeside bulunduran, mahhalle esnafı sıcaklığında hizmet sunar.

    Kepez Yapı Market Outlet

    Hizmetler
    • Mimari
    • Dekorasyon
    • Tadilat
    • Montaj
    Hizmet alanları
    • Yapı ve Dekorasyon Malzemeleri Satışı
    • ANKARA
    Adres
    Sincan Ayaş Yolu Üzeri Optimum Avm Karşısı Atayıldız Plaza 1/116
    06930 Ankara
    Türkiye
    +90-3122809991 www.kepezyapimarket.com.tr
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