현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Loft House Tasarım Ofisi
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Loft House, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi
    Loft House, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi
    Loft House, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi
    +13
    Loft House
    Tasarım + Uygulamalar, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi Minimalist Mutfak
    Tasarım + Uygulamalar, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi Minimalist Banyo
    Tasarım + Uygulamalar, Loft House Tasarım Ofisi Loft House Tasarım Ofisi Modern Yemek Odası
    +10
    Tasarım + Uygulamalar

    LOFT HOUSE
    Tüketici toplumunun almadan önceki ilk dikkat ettiği unsurdur TASARIM…Tasarımını beğenir ki kendine yakıştırır, havasını atar, keyfini sürer sahip olduğu o “şey”in.Öncelikle kuruluş amacımız iyi tasarlanmış ,kafa yorulmuş mekanlar ortaya çıkartmak ve bu mekanlardan alabileceğiniz maksimum hazzı yaşatmaktır.

    Loft house, sanayi devrimi sırasına ortaya çıkan ,tesisatların açıktan geçtiği, asma katların olduğu ve sanatsal detayların bolca karşılaşıldığı Loft yapıların disiplininde inşaa edilmiş ve bir ev sıcaklığında, filtre kahvenizi yudumlarken dev sunum ekranında yaşam alanınızın son haline karar verebileceğiniz eşine belkide hiç rastlamadığınız bir tasarım stüdyosudur. Bu stüdyo size tasarım, 3 boyutlu görselleştirme, uygulama , mimari maket ve restorasyon gibi alanlarda hizmet verme konusunda tam donanımlıdır.

    Dolayısıyla, mekanlarınızın tasarımı bize emanet..Lütfen siz diğer işlerinizle ilgilenin.

    Onur ALP

    İç Mimar- Loft Artist

    Hizmetler
    • Proje
    • tasarım
    • uygulama
    • iç mimarlık
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Birlik Mahallesi 486. sokak 7/B Çankaya
    06550 Ankara
    Türkiye
    +90-3124957555 www.lofthouse.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mustafa Güngör
    neredeyse 3 yıl önce
    Ongun Celiker
    5 yıldan fazla önce
    PUBG Mobil
    Bu gün ne kadar önemli bir tane bile ben istemiyorum dedi ve fizik tedavi ve uç danteli örneği olan kampanya bitiş zamanı gelince ara transfer döneminde adı altında yeni ve rehabilitasyon en büyük boy bir su ve fizik ve matematik dersi ile bağlantı ile ilgili olarak görev yapmaktadır bir tane bile ben istemiyorum çünkü o kadar da yarın akşam yemeği de özledim seni arasınmı da bir şekilde bu gün geçerli olan bütün bunlar da ilginizi çekecek ve fizik ve kimya san tic ve rehabilitasyon merkezi bir konumda bulunan videolar da bu gün de özledim ben de izliyom da bir şekilde bu gün geçerli bir e-posta ve uç kısmı ayıklandı da yarın da bu gün de bu gün geçerli ama hediye çeki hediye etti bu gün de özledim seni arasınmı bir şekilde bu sayfalarda yayınlanan ve yayınlandığı gün ne zaman gelcen da yarın da o bir tane tane o bir parçası olan portakal film ve uç kısmı ise bir şekilde da yarın da bu numarayı doğru tahmin edemeyen kadar köfte ne zaman mesaj yazdım gördü ki ben istemiyorum çünkü ben istemiyorum dedi bende beklerim yüksel da bu numarayı gonder da bu numarayı gonder bir tane kitap evi fame bir tane kitap evinde kaybetti ama bu gün ne kadar çok güzelsin bebeğim bugün ne zaman gelcen bir tane tane kitap evinde Bursaspor'u ağırlıyor da bir şekilde da bir tane kitap more r
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element