Loft House Tasarım Ofisi

LOFT HOUSE

Tüketici toplumunun almadan önceki ilk dikkat ettiği unsurdur TASARIM…Tasarımını beğenir ki kendine yakıştırır, havasını atar, keyfini sürer sahip olduğu o “şey”in.Öncelikle kuruluş amacımız iyi tasarlanmış ,kafa yorulmuş mekanlar ortaya çıkartmak ve bu mekanlardan alabileceğiniz maksimum hazzı yaşatmaktır.

Loft house, sanayi devrimi sırasına ortaya çıkan ,tesisatların açıktan geçtiği, asma katların olduğu ve sanatsal detayların bolca karşılaşıldığı Loft yapıların disiplininde inşaa edilmiş ve bir ev sıcaklığında, filtre kahvenizi yudumlarken dev sunum ekranında yaşam alanınızın son haline karar verebileceğiniz eşine belkide hiç rastlamadığınız bir tasarım stüdyosudur. Bu stüdyo size tasarım, 3 boyutlu görselleştirme, uygulama , mimari maket ve restorasyon gibi alanlarda hizmet verme konusunda tam donanımlıdır.

Dolayısıyla, mekanlarınızın tasarımı bize emanet..Lütfen siz diğer işlerinizle ilgilenin.

Onur ALP

İç Mimar- Loft Artist