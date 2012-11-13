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Demirden Design
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • GQ "Men of the Year 2012" Ödül Gecesi, Demirden Design Demirden Design
    GQ "Men of the Year 2012" Ödül Gecesi, Demirden Design Demirden Design
    GQ "Men of the Year 2012" Ödül Gecesi, Demirden Design Demirden Design
    +3
    GQ "Men of the Year 2012" Ödül Gecesi
    Kale Mağazaları 2011, Demirden Design Demirden Design
    Kale Mağazaları 2011, Demirden Design Demirden Design
    Kale Mağazaları 2011, Demirden Design Demirden Design
    +15
    Kale Mağazaları 2011
    PAŞABAHÇE AMBIENTE 2013-2014, Demirden Design Demirden Design
    PAŞABAHÇE AMBIENTE 2013-2014, Demirden Design Demirden Design
    PAŞABAHÇE AMBIENTE 2013-2014, Demirden Design Demirden Design
    +6
    PAŞABAHÇE AMBIENTE 2013-2014
    TURKISH STONES MILANO 2013, Demirden Design Demirden Design
    TURKISH STONES MILANO 2013, Demirden Design Demirden Design
    TURKISH STONES MILANO 2013, Demirden Design Demirden Design
    +12
    TURKISH STONES MILANO 2013
    TURKISH STONES MILANO 2012, Demirden Design Demirden Design
    TURKISH STONES MILANO 2012, Demirden Design Demirden Design
    TURKISH STONES MILANO 2012, Demirden Design Demirden Design
    +18
    TURKISH STONES MILANO 2012
    NOKIA CeBIT 2006, Demirden Design Demirden Design
    NOKIA CeBIT 2006, Demirden Design Demirden Design
    NOKIA CeBIT 2006, Demirden Design Demirden Design
    +2
    NOKIA CeBIT 2006
    Hepsini göster: 7 proje

    1994'ten beri, mekan tasarımı, grafik tasarım, ürün ve ambalaj tasarımı gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış tasarımcıların oluşturduğu ekibimiz ve multidisipliner yaklaşımlarımız ile her projeye özel, bütüncül çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar aralarında bir çok red dot, 2 iF Gold ve Design Management Europe ödülleri de bulunan 19 uluslararası ödüle layık görüldük. Demirden Design olarak yaratıcısı ve sahibi olduğumuz masaüstü ürünler markası "ilio" ise uluslararası tasarım dünyasında büyük saygınlık kazandı.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    turnacıbaşı sokak, neşe apt. vo.9/7
    34433 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122452563 www.demirden.com
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