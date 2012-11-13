1994'ten beri, mekan tasarımı, grafik tasarım, ürün ve ambalaj tasarımı gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış tasarımcıların oluşturduğu ekibimiz ve multidisipliner yaklaşımlarımız ile her projeye özel, bütüncül çözümler sunuyoruz. Bugüne kadar aralarında bir çok red dot, 2 iF Gold ve Design Management Europe ödülleri de bulunan 19 uluslararası ödüle layık görüldük. Demirden Design olarak yaratıcısı ve sahibi olduğumuz masaüstü ürünler markası "ilio" ise uluslararası tasarım dünyasında büyük saygınlık kazandı.