203 Çini ve Seramik Atölyesi

1987 doğumlu Cansu Sakız ;

2012 yılından bu yana İzmir'den sonra İstanbul daki atölyesinde, çini ve seramiğin geleneksel ve modern uygulamaları arasındaki farkı bulanıklaştırarak günlük kullanıma uygun, el yapımı, özel tasarımlar üretiyor. "Fikirlerini malzemesiyle birleştirerek, kendini her an keşfetmeyi seven sanatçı sürekli yeni denemeler yaparak tekniğinin sınırlarına çıktığını belirtiyor."