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203 Çini ve Seramik Atölyesi
Sanatçı & Zanaatkârlar Beyoğlu / İstanbul
Genel Bakış 16Projeler (16) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Geleneksel-Modern Kavuşması, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi SanatResim & Tablolar
    Geleneksel-Modern Kavuşması
    Klasik Milet Desenli Tabak, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi İç Dekorasyon
    Klasik Milet Desenli Tabak, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi İç Dekorasyon
    Klasik Milet Desenli Tabak
    Milete Bakan Kız, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi İç Dekorasyon
    Milete Bakan Kız
    Milet Tabak Enstalasyonu, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi İç Dekorasyon
    Milet Tabak Enstalasyonu
    Milet Tabak Enstalasyonu, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi İç Dekorasyon
    Milet Tabak Enstalasyonu
    Şemsiyeli Kızın Çiçek Yağmuru, 203 Çini ve Seramik Atölyesi 203 Çini ve Seramik Atölyesi İç Dekorasyon
    Şemsiyeli Kızın Çiçek Yağmuru
    Hepsini göster: 16 proje

    Geleneksel- Modern Çini ve Seramik Tasarımları

    Hizmetler
    İç dekorasyona yönelik kişiye özel Çini Pano tasarımları ve Seramik Tabak tasarımları üretmektedir.
    Hizmet alanları
    • Çini
    • Seramik
    • Kişiye özel
    • iç dekorasyon
    • uniqe
    • Geleneksel
    • Modern
    • Sıradışı
    • mutfak
    • banyo
    • Çini pano
    • tasarım
    • El üretimi
    • İzmir/Konak
    • Tile
    • art
    • Design
    • Decorative
    • Kitchen
    • alternative
    • Milet
    • İznik
    • Kütahya
    • Beyoğlu / İstanbul
    • Hepsini göster: 24 hizmet alanı
    Adres
    Türkgücü cad. Nöbetçi sok. No 3\A
    34425 Beyoğlu / İstanbul
    Türkiye
    +90-5321575527 www.cansusakiz.com
    Yasal mülkiyet

    1987 doğumlu Cansu Sakız ;

    2012 yılından bu yana İzmir'den sonra İstanbul daki atölyesinde,  çini ve seramiğin geleneksel ve modern uygulamaları arasındaki farkı bulanıklaştırarak günlük kullanıma uygun, el yapımı, özel tasarımlar üretiyor. "Fikirlerini malzemesiyle birleştirerek, kendini her an keşfetmeyi seven sanatçı sürekli yeni denemeler yaparak tekniğinin sınırlarına çıktığını belirtiyor."

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