203 Çini ve Seramik Atölyesi

Geleneksel- Modern Çini ve Seramik Tasarımları
- Hizmetler
- İç dekorasyona yönelik kişiye özel
Çini Panotasarımları ve
Seramik Tabaktasarımları üretmektedir.
- Hizmet alanları
- Çini
- Seramik
- Kişiye özel
- iç dekorasyon
- uniqe
- Geleneksel
- Modern
- Sıradışı
- mutfak
- banyo
- Çini pano
- tasarım
- El üretimi
- İzmir/Konak
- Tile
- art
- Design
- Decorative
- Kitchen
- alternative
- Milet
- İznik
- Kütahya
- Beyoğlu / İstanbul
- Hepsini göster: 24 hizmet alanı
- Adres
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Türkgücü cad. Nöbetçi sok. No 3\A
34425 Beyoğlu / İstanbul
Türkiye
+90-5321575527 www.cansusakiz.com
1987 doğumlu Cansu Sakız ;
2012 yılından bu yana İzmir'den sonra İstanbul daki atölyesinde, çini ve seramiğin geleneksel ve modern uygulamaları arasındaki farkı bulanıklaştırarak günlük kullanıma uygun, el yapımı, özel tasarımlar üretiyor. "Fikirlerini malzemesiyle birleştirerek, kendini her an keşfetmeyi seven sanatçı sürekli yeni denemeler yaparak tekniğinin sınırlarına çıktığını belirtiyor."