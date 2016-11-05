ARGE DEKOR kurulduğu 2010 yılından günümüze kadar çağdaş tasarım kavramları üzerinde çalışmaktadır. Kavram ve bunun yanı sıra malzemelerin, işçiliğin ve imalatın seçimi, sınırları aşmadan tümüyle kalite ve ergonomiye sürekli özen göstermeyle desteklenen, uygulama arzusu tarafından yönlendirilmektedir. ARGE DEKOR tasarım ürünlerinin sadece teknik mükemmellikte olmasının yetmediğine, aynı zamanda içine duyguları karıştırarak, gerçek tüketici ihtiyaçlarına estetik sunarak cevap vermesi gerektiğine inanmaktadır.