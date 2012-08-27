HİZMETLER

*MİMARİ PROJE ve TASARIM HİZMETİ



*ANAHTAR TESLİM SATIŞ MAĞAZALARI TASARIM & UYGULAMA HİZMETİ

*KONSEPT GELİŞTİRME HİZMETİ

*ON-LİNE TASARIM HİZMETİ

*İNCE İŞLER UYGULAMALARI

*PROFESYONEL YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ (KURUMLARA YÖNELİK)

-PROJE BAZLI SÖZLEŞME /BÜTÇE/RİSK YÖNETİMİ

DETAYLI BİLGİ İÇİN KİŞİSEL WEBSİTEMİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ..

HAKKIMDA

1980 yılında KARŞIYAKA-İZMİR'de doğdum. Sanırım çocukluğumda hoşuma giden şeyleri farklı farklı tasarlamakla başladı benim hikayem. Ortaokul ve Lise Eğitimimi İzmir Özel Türk Koleji'nde aldım. Lise yıllarında ilgimi en fazla çeken ders; Fizik oldu. Artık üç boyutlu düzlemde gelişen olaylar ilgimi çeker olmuştu. Milyonlarca gencin geleceğini aradığı Üniversite maratonunda hayat beni yeniden tasarlayacak mesleği karşıma çıkardı. Mimarlık...

14 yıllık mesleki tecrübem ile Mimarinin ancak sanatla bir gerçeklik kazanacağını öğrendim. Yaşamımız hedeflerimizin üzerine inşa edilir. Ama kariyer yaşamımızın devinimini; pergelin başını koyduğumuz nokta belirler. Henüz üçüncü sınıfta öğrenci iken staj amacıyla tanıştığım "Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali" projesi; öğrencilik sonrası Atatürk Havalimanı VIP Bölümü ve Airport Otel başlangıç için çok önemli bir noktaydı. Bu noktadan hareketle benim için hepsi birbirinden özel pek çok projede farklı birimlerde görev aldım.

Sanırım en önemlisi de sunumdan önceki yemeğin macerasını işin mutfağında birebir yaşamaktı. Böylece mekanlarla sırdaş olmayı öğrendim. Tasarımda görsellik ekseriyetle yanıltır çünkü sizlerin beklentilerini ve mimarın yaratıcılığı sınırlar.

Başarılı bir tasarımcının öncelikle kokuları algılayabilme yeteneği olmalıdır! Çünkü «Koku» algıları çalıştırır. Her mekanın kendine has bir kokusu yani görünmez bir karakteri vardır. Kokuları ile «Tasarım yeteneğimi» geliştiren; beni yaşamlarına, anılarına dahil eden "Sırdaş mekanlarım" beni benden daha iyi anlatacaklardır sizlere...