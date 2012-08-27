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mekanners
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • EMAAR SQUARE MALL TURKEY, mekanners mekanners
    EMAAR SQUARE MALL TURKEY, mekanners mekanners
    EMAAR SQUARE MALL TURKEY
    RAFFLES HOTEL BRANDED RESİDENCE /ZORLU HOLDİNG, mekanners mekanners
    RAFFLES HOTEL BRANDED RESİDENCE /ZORLU HOLDİNG, mekanners mekanners
    RAFFLES HOTEL BRANDED RESİDENCE /ZORLU HOLDİNG, mekanners mekanners
    +1
    RAFFLES HOTEL BRANDED RESİDENCE /ZORLU HOLDİNG
    KONUT/CAFE KARMA PROJELER, mekanners mekanners
    KONUT/CAFE KARMA PROJELER, mekanners mekanners
    KONUT/CAFE KARMA PROJELER, mekanners mekanners
    +3
    KONUT/CAFE KARMA PROJELER
    ŞİLE DEDEMAN OTEL/2007, mekanners mekanners
    ŞİLE DEDEMAN OTEL/2007, mekanners mekanners
    ŞİLE DEDEMAN OTEL/2007, mekanners mekanners
    +1
    ŞİLE DEDEMAN OTEL/2007
    L'İST SUİTS SATIŞ OFİSİ/2008, mekanners mekanners
    L'İST SUİTS SATIŞ OFİSİ/2008, mekanners mekanners
    L'İST SUİTS SATIŞ OFİSİ/2008, mekanners mekanners
    L'İST SUİTS SATIŞ OFİSİ/2008
    MUĞLA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI, mekanners mekanners Ticari alanlar
    MUĞLA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI, mekanners mekanners Klasik Sergi Alanları
    MUĞLA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI, mekanners mekanners Klasik Sergi Alanları
    +2
    MUĞLA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI
    Hepsini göster: 11 proje

    HİZMETLER

    *MİMARİ PROJE ve TASARIM HİZMETİ

    *ANAHTAR TESLİM SATIŞ MAĞAZALARI TASARIM & UYGULAMA HİZMETİ

    *KONSEPT GELİŞTİRME HİZMETİ

    *ON-LİNE TASARIM HİZMETİ

    *İNCE İŞLER UYGULAMALARI

    *PROFESYONEL YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ (KURUMLARA YÖNELİK)

     -PROJE BAZLI  SÖZLEŞME /BÜTÇE/RİSK  YÖNETİMİ

    DETAYLI BİLGİ İÇİN KİŞİSEL WEBSİTEMİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ..

    HAKKIMDA

    1980 yılında KARŞIYAKA-İZMİR'de doğdum. Sanırım çocukluğumda hoşuma giden şeyleri farklı farklı tasarlamakla başladı benim hikayem. Ortaokul ve Lise Eğitimimi İzmir Özel Türk Koleji'nde aldım. Lise yıllarında ilgimi en fazla çeken ders; Fizik oldu. Artık üç boyutlu düzlemde gelişen olaylar ilgimi çeker olmuştu. Milyonlarca gencin geleceğini aradığı Üniversite maratonunda hayat beni yeniden tasarlayacak mesleği karşıma çıkardı. Mimarlık... 

    14 yıllık mesleki tecrübem ile Mimarinin ancak sanatla bir gerçeklik kazanacağını öğrendim. Yaşamımız hedeflerimizin üzerine inşa edilir. Ama kariyer yaşamımızın devinimini; pergelin başını koyduğumuz nokta belirler. Henüz üçüncü sınıfta öğrenci iken staj amacıyla tanıştığım "Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali" projesi; öğrencilik sonrası Atatürk Havalimanı VIP Bölümü ve Airport Otel başlangıç için çok önemli bir noktaydı. Bu noktadan hareketle benim için hepsi birbirinden özel pek çok projede farklı birimlerde görev aldım. 

    Sanırım en önemlisi de sunumdan önceki yemeğin macerasını işin mutfağında birebir yaşamaktı. Böylece mekanlarla sırdaş olmayı öğrendim.  Tasarımda görsellik ekseriyetle yanıltır çünkü sizlerin beklentilerini ve mimarın yaratıcılığı sınırlar. 

    Başarılı bir tasarımcının öncelikle kokuları algılayabilme yeteneği olmalıdır! Çünkü «Koku» algıları çalıştırır.  Her mekanın kendine has bir kokusu yani görünmez bir karakteri vardır. Kokuları ile «Tasarım yeteneğimi» geliştiren; beni yaşamlarına, anılarına dahil eden "Sırdaş mekanlarım" beni benden daha iyi anlatacaklardır sizlere...

    Hizmetler
    • MİMARİ PROJE ve TASARIM HİZMETİ
    • ANAHTAR TESLİM SATIŞ MAĞAZALARI
    • TASARIM & UYGULAMA HİZMETİ
    • KONSEPT GELİŞTİRME HİZMETİ
    • ON-LİNE TASARIM HİZMETİ
    • İNCE İŞLER UYGULAMALARI
    • PROFESYONEL YÖNETİCİLİK HİZMETLERİ (KURUMLARA YÖNELİK) PROJE BAZLI SÖZLEŞME /BÜTÇE/RİSK YÖNETİMİ
    Hizmet alanları
    İSTANBUL/İZMİR/KUZEY EGE (BALIKESİR-ÇANAKKALE)
    Şirket ödülleri
    STUTTGART21 RAİL PROJECT WORKSHOP
    Adres
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5383310712 mekanners.webnode.com.tr
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