EES Yapı Otomasyon Teknolojileri Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

EES Yapı Otomasyon Teknolojileri, 2012 yılında Ege Bölgesi’ nin en yenilikçi teknoloji firması olma vizyonuyla ev elektroniği ve otomasyon sistemleri sektörüne merhaba dedi.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışla, iş yaptığı bölgede hızla bilinirliğini arttıran EES Teknoloji, müşterileriyle kurduğu yakın ilişkiler neticesinde, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda Bose Ev Eğlence Sistemleri, Yale Dijital Kilit Sistemleri ve son olarak da Core Akıllı Ev sistemleri firmalarının da temsilciliklerini bünyesine kattı.

Alanında uzman ve kalifiye ekibiyle birlikte, hızla gelişen teknoloji dünyasını özenle takip eden ve konusundaki yeniliklere hızla ayak uyduran EES Teknoloji, kaliteli, yenilikçi çözüm ortakları ile birlikte müşterilerine daha iyi hizmet vermeyi amaç edinerek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmakta, Akıllı Ev, Bina Otomasyon ve Ev Eğlence sistemleri alanında Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde Denizli ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde faaliyet göstermektedir.