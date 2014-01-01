Studio 900 Design is a creative office based in Istanbul, in Interior Design and Fashion. Opened in July 2014, Studio 900 offers services about interior design, furniture & product design, by using natural stones, iron, solid antique woods with a high quality specialized team. Our customer profile is Private's Houses, Cafes, Restaurants, Boutique Hotels and Showrooms.
- Hizmetler
- Ic Mimari Projelendirme
- Restorasyon
- Ic Tasarim
- dekorasyon
- Tasarim Danismanligi
- Hizmet alanları
- Yurtici & Yurtdisi
- Adres
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Firuzaga Mahallesi Bogazkesen Caddesi No:82/A, Beyoglu
34425 Istanbul
Türkiye
+90-5323023596 www.studio900design.com
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