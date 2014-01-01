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STUDIO 900 DESIGN
Dekoratörler Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
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    • STUDIO 900 SHOWROOM, STUDIO 900 DESIGN STUDIO 900 DESIGN Endüstriyel Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    STUDIO 900 SHOWROOM, STUDIO 900 DESIGN STUDIO 900 DESIGN Endüstriyel Sergi Alanları Demir/Çelik
    STUDIO 900 SHOWROOM, STUDIO 900 DESIGN STUDIO 900 DESIGN Endüstriyel Sergi Alanları
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    STUDIO 900 SHOWROOM

    Studio 900 Design is a creative office based in Istanbul, in Interior Design and Fashion. Opened in July 2014, Studio 900 offers services about interior design, furniture & product design, by using natural stones, iron, solid antique woods with a high quality specialized team. Our customer profile is Private's Houses, Cafes, Restaurants, Boutique Hotels and Showrooms.

    Hizmetler
    • Ic Mimari Projelendirme
    • Restorasyon
    • Ic Tasarim
    • dekorasyon
    • Tasarim Danismanligi
    Hizmet alanları
    Yurtici & Yurtdisi
    Adres
    Firuzaga Mahallesi Bogazkesen Caddesi No:82/A, Beyoglu
    34425 Istanbul
    Türkiye
    +90-5323023596 www.studio900design.com
    Yasal mülkiyet

    Studio 900'un genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm model, bilgi, fotograf, Studio 900 markası, logo ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Bilgi ve fotograflarin bütünü veya bir kısmı başka bir alanda izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Studio 900 Design`in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

    Değerlendirmeler

    Lejla Sadiku
    Gökçe ve Vincenzo bir yer bulmama, yenilememe ve dekore etmeme yardımcı oldular. Yaratıcı olmanın ve işlerin yüksek kalitesini sağlamanın yanı sıra çok profesyonel, cana yakın, müşteri odaklı ve duyarlı, olağanüstü bir ekip. Bir daireyi yenilemek için tasarlanmış, işleri hazırlamış ve takip etmişler - bunların hepsi yüksek kalitede yapılmıştır. Ayrıca Vincenzo, tamamı gösterişli ve seçkin parçalar olan yemek masası, ayna ve kitaplık tasarladı. Detaylara, güzel tasarımlara yüksek özen gösterirler ve müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamada çok sorunsuz çalışırlar. Vincenzo yaratıcı kol ve Gökçe problem çözücü, birlikte olağanüstü bir takımlar.
    yaklaşık 2 ay önce
    Nada Moustafa
    woman working there at the store wasn’t very nice, quite rude and the opposite of hospitable
    8 ay önce
    mirko palmesi
    Gocke ve Vincenzo ile 2016 yılında iş için İstanbul'a taşındığımda tanıştım. Onlarla Balat'ta Türkiye'den eşsiz vintage eşyalarla dolu ilk atölyelerinde tanıştım. Studio 900, İstanbul'daki yerimi sağlamada kritik bir rol oynadı. Onlardan bir ayna vetrata, bir poltrona 900, bir kitaplık ve harika bir Türk travertinosu olan bir ying masa aldım. Ancak asıl şef yemek, Boğaz'daki eski bir Türk evinden alınan 150 yıllık meşe üst ve ızgara metal ayaklarla yapılan özel yapım bir masaydı. Her zaman evimdeki insanların dikkatini çeken inanılmaz kalite. Detaylar ve kalite, mobilyalarında mükemmel bir şekilde birleşir. Vincenzo'nun yaratıcılığı, Gockes'in girişimci ruhuyla mükemmel bir şekilde evlenir. Size teslimat için gerçekçi zaman çizelgeleri veriyorlar - ki bu Türkiye'de nadir görülen bir şey ve aynı zamanda vegan ürünleri kullanıyor. Onları şiddetle tavsiye ediyorum, Türkiye'de kaliteli ve eşsiz mobilya ararken kesinlikle bakılması gereken insanlar.
    neredeyse 2 yıl önce
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