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AYDORA MİMARLIK &amp; İÇ MİMARLIK
İç Mimarlar Kayseri
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • CEHA YÖNETİM BİNASI VE FABRİKA PROJESİ, AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK Modern Evler
    CEHA YÖNETİM BİNASI VE FABRİKA PROJESİ, AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK Modern Garaj / Hangar
    CEHA YÖNETİM BİNASI VE FABRİKA PROJESİ, AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK Modern Bahçe
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    CEHA YÖNETİM BİNASI VE FABRİKA PROJESİ
    KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ ESENYURT SOSYAL TESİSLERİ, AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ ESENYURT SOSYAL TESİSLERİ, AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
    KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ ESENYURT SOSYAL TESİSLERİ, AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK Ticari alanlar
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    KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ ESENYURT SOSYAL TESİSLERİ

     Sadelik, basitlik, fonksiyonellik ilkelerini benimseyerek, mimari tasarım, uygulama projeleri, tadilat, dekorasyon ve tüm inşaat faaliyetler konularında hizmet veren bir tasarım ofisidir. Bu doğrultuda müşterilerine, projenin tasarım aşamasından, faaliyete geçme aşamasına kadar aktif ve kesintisiz hizmet vermeyi görev edinmiştir. Bu hizmetleri yerine getirirken, belirlenen bütçe içerisinde kalarak en etkin planlamayı, en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefler.

    Hizmetler
    Projelendirme ve uygulama – Mobilya imalatı ve uygulama – Mimari ve İç Mimari danışmanlık hizmetleri – Mimari projeler – İç mimari projeler – Anahtar teslim projeler
    Hizmet alanları
    • Projelendirme ve uygulama – Mobilya imalatı ve uygulama – Mimari ve İç Mimari danışmanlık hizmetleri – Mimari projeler – İç mimari projeler – Anahtar teslim projeler
    • kayseri
    Adres
    SERÇEÖNÜ MAH. AHMET PAŞA CAD. UĞUR PLAZA NO : 28 / 59
    38010 Kayseri
    Türkiye
    +90352320003305335724663 www.aydoramimarlik.com.tr
    Yasal mülkiyet

    İç Mimari, Mimarlık, 3D Modelleme, Özel Mobilya Tasarım ve Üretim konularında faaliyet göstermektedir. İç ve dış mekan arasında güçlü bir bütünlük sağlayan; mekanları insan yaşamını şekillendiren en önemli unsur olarak gören, günümüz esnek, dönüşebilen mimari tasarım anlayışı ile yola çıkmak, hep yeni ürünler yaratma çabası içerisinde bulunmak, kendini tekrarlamamak, hem kendimize hem çevremize bir katkıda bulunabilmek öncelikli amaçlarımızdır. Bu amaçlara ulaşmada, tasarım aşamasından uygulamanın son anına kadar aynı detaycılıkla çalışarak, hem yaratılan projenin somutlaştırılmasında beklentilerin karşılanması, hem de her projede yeni bir şeyler gerçekleştirmektedir. Bu da AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK olarak tasarıma olan geniş bakış açımızı yansıtmaktadır. Tasarım; bilgi birikimi, vizyon ve yaratıcılık gerektirir. Aydora Mimarlık & İç Mimarlık bir araya getirdiği uzman  kadro ile bu unsurları yakalamış ve profesyonel çözümler sunmak için kurulmuştur. Bölgesinde bulunan birçok Mimarlık Ofisiyle çözüm ortaklığına devam etmektedir. Amacımız; en iyi ve en güzeli ekonomik ve profesyonel şekilde sunabilmek, geleceğe ışık tutan sağlam projeler ve uygulamalar yapmaktır.

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