Yasal mülkiyet

İç Mimari, Mimarlık, 3D Modelleme, Özel Mobilya Tasarım ve Üretim konularında faaliyet göstermektedir. İç ve dış mekan arasında güçlü bir bütünlük sağlayan; mekanları insan yaşamını şekillendiren en önemli unsur olarak gören, günümüz esnek, dönüşebilen mimari tasarım anlayışı ile yola çıkmak, hep yeni ürünler yaratma çabası içerisinde bulunmak, kendini tekrarlamamak, hem kendimize hem çevremize bir katkıda bulunabilmek öncelikli amaçlarımızdır. Bu amaçlara ulaşmada, tasarım aşamasından uygulamanın son anına kadar aynı detaycılıkla çalışarak, hem yaratılan projenin somutlaştırılmasında beklentilerin karşılanması, hem de her projede yeni bir şeyler gerçekleştirmektedir. Bu da AYDORA MİMARLIK & İÇ MİMARLIK olarak tasarıma olan geniş bakış açımızı yansıtmaktadır. Tasarım; bilgi birikimi, vizyon ve yaratıcılık gerektirir. Aydora Mimarlık & İç Mimarlık bir araya getirdiği uzman kadro ile bu unsurları yakalamış ve profesyonel çözümler sunmak için kurulmuştur. Bölgesinde bulunan birçok Mimarlık Ofisiyle çözüm ortaklığına devam etmektedir. Amacımız; en iyi ve en güzeli ekonomik ve profesyonel şekilde sunabilmek, geleceğe ışık tutan sağlam projeler ve uygulamalar yapmaktır.