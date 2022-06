ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Yasal mülkiyet

Etüd Mimarlık Müşavirlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 2003 yılında Yüksek Mimar M. Can Özsavaşcı tarafından Feneryolu, İstanbul’da kurulmuştur. Tasarım ve yapımın farklı alanlarında uzmanlaşmış mimar ve mühendislerinden oluşan kadrosuyla Etüd Mimarlık mimari konsept tasarımdan uygulama ve detay projelerine, proje yönetiminden müşavirliğe, yapı sektörünün bir çok alanında hizmet vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışından çeşitli ortaklıklarla yaptığı proje ve uygulamalarda, tasarımın gerektirdiği bütün kriterleri gerçekleştirmek için diğer disiplinleri koordine etmekte, bütün tarafların ve işin kontrolünü sağlamaktadır. Bu süreçte Etüd Mimarlık, inşaat gerçeklerini, tasarım süreci ile bütünleştirmek üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Etüd Architecture is established in 2003 by M. Can Özsavaşcı in Feneryolu, İstanbul. With a team of architects and engineers specialized in various areas of architecture and construction, Etüd Architecture provides services in a vast variety of topics including architectural concept projects, construction projects, project management and procurement. In the projects and constructions, with the national and international collaborations, it coordinates and controls all the other disciplines and the work in process. Etüd Architecture focuses on integrating construction realities into the design process.