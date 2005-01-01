ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Etüd Mimarlık Müşavirlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. müşavirlik başta olmak üzere güncel mimari proje ve uygulama hizmetlerinin bütün aşamalarında uzmanlaşmıştır. Müşavirlik yanısıra, avan projeden başlayarak kesin proje, uygulama projesi, mesleki kontrollük, proje yönetimi, müteahhitlik ve rölöve-dokümantasyon gibi çeşitli hizmetler, iş tanımları içinde yeralan resmi kurum bağlantıları da dahil olmak üzere özenle sunulmaktadır.
Etüd Mimarlık Müşavirlik İnş.San.Tic.Ltd.Şti. is specialized in a vast variety of the architectural works in architectural project and construction phases, including especially project consultancy. Beyond project consultancy; concept project, final project, construction project, supervision and project management, contractorship and also survey and documentation are the main services produced and presented meticulously by Etüd Mimarlık.
- Hizmetler
- Müşavirlik
- Avan Proje
- Kesin Proje
- Uygulama Projesi
- Mesleki Kontrollük
- Proje Yönetimi
- Müteahhitlik
- Rölöve-Dokümantasyon / Project Consultancy
- Concept Project
- Final Project
- Construction Project
- Professional Supervision
- Project Management
- Construction Contractorship
- Documentation
- Hepsini göster: 15 hizme
- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
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Zühtüpaşa Mah. Bağdat cad. Partaş apt no:18/-1 KIZILTOPRAK /KADIKÖY -34724
34724 istanbul
Türkiye
+90-2164117251 www.etudmimarlik.com
Etüd Mimarlık Müşavirlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 2003 yılında Yüksek Mimar M. Can Özsavaşcı tarafından Feneryolu, İstanbul’da kurulmuştur. Tasarım ve yapımın farklı alanlarında uzmanlaşmış mimar ve mühendislerinden oluşan kadrosuyla Etüd Mimarlık mimari konsept tasarımdan uygulama ve detay projelerine, proje yönetiminden müşavirliğe, yapı sektörünün bir çok alanında hizmet vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışından çeşitli ortaklıklarla yaptığı proje ve uygulamalarda, tasarımın gerektirdiği bütün kriterleri gerçekleştirmek için diğer disiplinleri koordine etmekte, bütün tarafların ve işin kontrolünü sağlamaktadır. Bu süreçte Etüd Mimarlık, inşaat gerçeklerini, tasarım süreci ile bütünleştirmek üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Etüd Architecture is established in 2003 by M. Can Özsavaşcı in Feneryolu, İstanbul. With a team of architects and engineers specialized in various areas of architecture and construction, Etüd Architecture provides services in a vast variety of topics including architectural concept projects, construction projects, project management and procurement. In the projects and constructions, with the national and international collaborations, it coordinates and controls all the other disciplines and the work in process. Etüd Architecture focuses on integrating construction realities into the design process.