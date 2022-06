DUPONT TÜRKİYE

DuPont™ Corian® Hakkında

İlk başta banyo ve mutfak tezgâhları için yüksek performans malzemesi olarak geliştirilen DuPont™ Corian® şimdi – işlevselliğin, çok yönlülüğün ve güzelliğin benzersiz birleşimi olması sayesinde – iç tasarım ve mimarlık için yüzey malzemeleri arasında önde gelen global bir marka haline geldi. Yıllar içinde, DuPont, DuPont™ Corian® yüksek teknoloji yüzey malzemesini hayal edilen her türlü uygulamaya uygun eşsiz bir tasarım aracı haline getirdi. Mutfak, banyo, aydınlatma, mobilya, dış cephe kaplama, oturma yerleri, radyatörler, ev otomasyonu, dokunmatik kontrol yüzeyleri: DuPont™ Corian® artık ticari, konut ve kamu alanları uygulamalarındaki her yerde karşınıza çıkabilir.

DuPont™ Corian® (tüm çeşitleri ve belli türleri) çevresel performansı sayesinde önemli bağımsız sertifikalar aldı (GreenGuard®, NAHB North American Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED® Green Building Rating System, Scientific Certification Systems, Ecospecifier). Hijyenik performansı da prestij sahibi kuruluşlar tarafından sertifikalandı (NSF International, The Royal Institute of Public Health and LGA QualiTest). Bunların yanı sıra, DuPont™ Corian® dış cephe kaplaması olarak en fazla sertifikaya sahip solid yüzeydir (İngiltere sertifikası CWCT 2012/050, "Avis Technique" sertifikası ATEC 2/11, CSTB tarafından verilen sismik sertifika). DuPont™ Corian® malzemesi üreten tüm DuPont işletmeleri, atıkları azaltarak, yeniden kullanarak ve geri dönüşüme kazandırarak katı atık etkisini sıfıra düşürdü ve işletmelerin çevresel yönetim sistemleri ISO 14001 uyarınca sertifikalandı.

DuPont™ Corian® hakkında daha fazlasını öğrenmek için DuPont™ Corian® ile iletişimde kalın:

