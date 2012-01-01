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DUPONT TÜRKİYE
İnşaat Malzemeleri Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

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    • DuPont™ Corian® Solid Yüzey Malzemesi, DUPONT TÜRKİYE DUPONT TÜRKİYE BanyoLavabolar
    DuPont™ Corian® Solid Yüzey Malzemesi, DUPONT TÜRKİYE DUPONT TÜRKİYE BanyoLavabolar
    DuPont™ Corian® Solid Yüzey Malzemesi, DUPONT TÜRKİYE DUPONT TÜRKİYE BanyoKüvet & Duşlar
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    DuPont™ Corian® Solid Yüzey Malzemesi

    DuPont™ Corian® Hakkında

    İlk başta banyo ve mutfak tezgâhları için yüksek performans malzemesi olarak geliştirilen DuPont™ Corian® şimdi – işlevselliğin, çok yönlülüğün ve güzelliğin benzersiz birleşimi olması sayesinde – iç tasarım ve mimarlık için yüzey malzemeleri arasında önde gelen global bir marka haline geldi. Yıllar içinde, DuPont, DuPont™ Corian® yüksek teknoloji yüzey malzemesini hayal edilen her türlü uygulamaya uygun eşsiz bir tasarım aracı haline getirdi. Mutfak, banyo, aydınlatma, mobilya, dış cephe kaplama, oturma yerleri, radyatörler, ev otomasyonu, dokunmatik kontrol yüzeyleri: DuPont™ Corian® artık ticari, konut ve kamu alanları uygulamalarındaki her yerde karşınıza çıkabilir.

    DuPont™ Corian® (tüm çeşitleri ve belli türleri) çevresel performansı sayesinde önemli bağımsız sertifikalar aldı (GreenGuard®, NAHB North American Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED® Green Building Rating System, Scientific Certification Systems, Ecospecifier). Hijyenik performansı da prestij sahibi kuruluşlar tarafından sertifikalandı (NSF International, The Royal Institute of Public Health and LGA QualiTest). Bunların yanı sıra, DuPont™ Corian® dış cephe kaplaması olarak en fazla sertifikaya sahip solid yüzeydir (İngiltere sertifikası CWCT 2012/050, "Avis Technique" sertifikası ATEC 2/11, CSTB tarafından verilen sismik sertifika). DuPont™ Corian® malzemesi üreten tüm DuPont işletmeleri, atıkları azaltarak, yeniden kullanarak ve geri dönüşüme kazandırarak katı atık etkisini sıfıra düşürdü ve işletmelerin çevresel yönetim sistemleri ISO 14001 uyarınca sertifikalandı.

    DuPont™ Corian® hakkında daha fazlasını öğrenmek için DuPont™ Corian® ile iletişimde kalın:

    www.corian.com

    www.corian.com.tr

    www.endlessevolution.corian.com

    Facebook.com/CorianDesign 

    Twitter.com/CorianDesign 

    Youtube.com/CorianDesign 

    Pinterest.com/CorianDesign

    DuPont Hakkında – DuPont (NYSE: DD), uluslararası bilim ve teknoloji firmasıdır. 1802 yılında kurulmuş olan DuPont bilim yoluyla insanların hayatını daha iyi, daha güvenli ve daha kolay hale getiren çözümler üretmeye ve sorunları çözmeye çalışmaktadır. 70’den fazla ülkede faaliyet gösteren DuPont, tarım, beslenme, elektronik, iletişim, güvenlik ve korunma, konut ve inşaat, taşıma ve tekstil konularını kapsayan sektörlere yönelik geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.corian.com adresini ziyaret edin. DuPont Oval logosu, Endless Evolution, Endless Evolution logosu, DuPont™ ve Corian® E. I. du Pont de Nemours and Company veya ona bağlı şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Basın duyurusunda geçen diğer logolar, ticari markalar ve tescilli ticari markalar söz konusu sahiplerine aittir. *Patenti bekleniyor.

    Adres
    Palladium Tower İş Merkezi Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Kat:12 34746 Ataşehir / İstanbul Türkiye
    34746 Istanbul
    Türkiye
    +90-2166870493 www.dupont.com.tr
    Yasal mülkiyet

    DuPont Oval logosu, Endless Evolution, Endless Evolution logosu, DuPont™ ve Corian® E. I. du Pont de Nemours and Company veya ona bağlı şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Basın duyurusunda geçen diğer logolar, ticari markalar ve tescilli ticari markalar söz konusu sahiplerine aittir. *Patenti bekleniyor.

    Değerlendirmeler

    muostafa masri
    İyi
    9 ay önce
    Arch Mt
    mimarlara kartela göndermeyen firma..tüm akrilik firmaları kartela verirken mimarlara ilgisi olmayan firma olur mu??
    yaklaşık 3 yıl önce
    Yunus Emre Yeşilyurt
    Bu firma hakkında Dark Wates filmini izleyin insanlığa neler yaptıklarını anlarsınız
    yaklaşık 2 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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