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Murat Pazarcık Sanat Atölyesi
Sanatçı & Zanaatkârlar Osmangazi
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (12)
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    • Murat Pazarcik Tasarimlari, Murat Pazarcık Sanat Atölyesi Murat Pazarcık Sanat Atölyesi Şarap Mahzeni
    Murat Pazarcik Tasarimlari, Murat Pazarcık Sanat Atölyesi Murat Pazarcık Sanat Atölyesi Şarap Mahzeni
    Murat Pazarcik Tasarimlari, Murat Pazarcık Sanat Atölyesi Murat Pazarcık Sanat Atölyesi MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
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    Murat Pazarcik Tasarimlari

    Murat Pazarcık Sanat Atölyesi 2011 yılında kurulan, özgün tasarımların yanı sıra kişiye özel tasarımların hayata geçirildiği bir sanat durağıdır. Ağırlıklı olarak seramik duvar panoları üretilen atölyede heykel, vazo, ayna, karo, biblo, tabak ve takı tasarımı gibi hediyelik ürünlerden dekoratif ürünlere kadar her geçen gün artan ürün gamıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Portfolyo için detaylı bilgiye www.muratpazarcik.com adresinden ulaşabilirsiniz. Kişiye özel tasarımlar için iletişime geçebilirsiniz.

    Hizmet alanları
    • tasarım
    • sanat
    • El üretimi
    • İçmimari
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • Mimari
    • Decorative
    • dekorasyon
    • Design
    • iç dekorasyon
    • Interior Design
    • Modern
    • Osmangazi
    • Hepsini göster: 13 hizmet alanı
    Adres
    Hüdavendigar Mahallesi Dobruca Caddesi 2. Hatay Sokak Mükerrem Muti Sitesi A Blok Daire:7, 16090 Osmangazi/BURSA
    16090 Osmangazi
    Türkiye
    +90-5053383599 www.muratpazarcik.com
    Yasal mülkiyet

    1981 yılında Bursa’da doğdu. 2008’de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun olmuştur. Çeşitli çalışma gruplarına katılmış ve bu gruplarla birlikte sergi, etkinlik ve projelerde yer almıştır. 2011’de Bursa’da kendi sanat atölyesini kurmuştur.

    Katıldığı sergi ve etkinlikler ; 

    ·         16 Ekim - 26 Kasım 2014: “Karma Seramik Sergisi” Terakki Vakfı Sanat Galerisi Levent/ İSTANBUL, 

    ·         18 Ekim - 02 Aralık 2014: “Simla Sanat Galerisi Tanışma Sergisi” Simla Sanat Galerisi Yıldırım/ BURSA, 

    ·         15-25 Ekim 2014: “Ekim Geçidi 13” sergisi İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği karma sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi BURSA, 

    ·         21 Aralık - 09 Ocak 2013: “14. KÜÇÜK ŞEYLER SERGİSİ” Galeri Soyut / ANKARA,

    ·         06 - 29 Aralık 2012: “13. KÜÇÜK ŞEYLER SERGİSİ” Terakki Vakfı Sanat Galerisi Levent/ İSTANBUL, 

    ·         10-20 Kasım 2012: “Ekim Geçidi 11” sergisi İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği karma sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi BURSA, 

    ·         29 Ağustos 2012: “İhsaniye Mahallesi Duvar Panosu” Nilüfer Belediyesi Mahalle İsimleri Projesi, İhsaniye Mahallesi Gençlik Parkı / BURSA,

    ·         11-18 Ekim 2011: “Ekim Geçidi 10 Cumhuriyetimizin 88. yılı” İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği karma sergi, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi BURSA, 

    ·         24 Ocak-14 Mayıs 2011: “Engellilere Sanatla Terapi Projesi ve Sergisi” Bursa Nar Seramik Sanat Grubu Projesi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi BURSA, 

    ·         17-26 Aralık 2010: “Füreya Koral’ı An(la)mak” karma Bursa Nar Seramik Sanat Grubu sergisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Gürses Sergi Salonu BURSA, 

    ·         04 Kasım 2010: “Bursaspor Şampiyonluk Anı Duvarı” Bursa Nar Seramik Sanat Grubu Projesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı / BURSA, 

    ·         01-10 Kasım 2010: “Cumhuriyetimizin 87. yılında 87 Sanatçı 87 Eser ile Ekim Geçidi 9 Bursa” karma sergi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi BURSA, 

    ·         23-24 Ekim 2010: “19. Bursa Fotoğraf Günleri Bursa Fotomaratonu” BURSA, 

    ·         20-25 Eylül 2010: “BENİM ANADOLUM” karma Bursa Nar Seramik Sanat Grubu sergisi, Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Salonu BURSA, 

    ·         11-16 Mayıs 2009: “GÖRME KÜLTÜRÜ” karma Plastik Sanatlar sergisi, Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Salonu BURSA,

    ·         16-21 Mart 2009: “TÜKETİM TOPLUMU” karma Plastik Sanatlar sergisi, Tayyare Kültür Merkezi Cep Sanat Galerisi BURSA, 

    ·         19-24 Ocak 2009: “GELECEK YOK” karma Plastik Sanatlar sergisi, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi BURSA, 

    ·         02-06 Haziran 2008: “KARMAKARIŞ” seramik enstalasyon sergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galeri S. ESKİŞEHİR,

    ·         30-31 Mayıs 2008: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrenci Projesi “SOKAK GÜNLERİ” Adalar /ESKİŞEHİR, 

    ·         24-28 Haziran 2007: Mimari Tasarım Öğrenci Buluşması Anadolu Üniversitesi / ESKİŞEHİR, 

    ·         14-27 Haziran 2006: “ ÇİZGİ KAHRAMANLAR” seramik sergisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi ESKİŞEHİR, 

    ·         18-25 Nisan 2005: “SERAMİK KARMA SERGİSİ” seramik sergisi , Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Galeri S. ESKİŞEHİR.

    Kişisel sergi ;  
    ·         28 Ocak - 07 Şubat 2014: Murat Pazarcık "Haneler" Kişisel Seramik Sergisi FSM Gren Cafe Galeri / BURSA

    ·         21 Eylül - 01 Ekim 2013: Murat Pazarcık "Haneler" Kişisel Seramik Sergisi Gren Cafe Galeri / BURSA

           Bursa’da kendi sanat atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

    Değerlendirmeler

    hamit aydın
    Merhaba hafta sonu kızımla gelsek aktivite amaçli zaman gecirebiliyormuyuz.
    6 ay önce
    Ergün Sevinçli
    Bursa' mızın en nadide Sanat Öğretmenlerinden birisi. İşini severek yapan ve görmek istiyebileceğiniz bir sanat atölyesi . 7 yaş gurubu içinde de etkinlik yapmakta... Huzur dolu bir atölye..
    7 ay önce
    Mineral Novoda
    Kendisi ve atölyesi şehrimiz ve Nilüfer için çok önemli bir değer. Murat Bey gerçek bir sanatçı, alanında uzman, dost canlısı, hoşsohbet ve harika bir öğretmen! Atölyesinde ister alışveriş yapın, ister kendi yaptığı bardaklarla sunduğu kahveler eşliğinde özgün eserlerinizi tasarlayın:) En kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle...
    8 ay önce
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