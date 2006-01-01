Yasal mülkiyet

Siyah Sekiz Tasarım ve Mimarlık; iç mimar Emre HAZAN tarafından Kasım 2006'da kurulmuştur.

Her mekanın kendine ait bir konsepti ve ruhu olması gerektiği düşüncesiyle yola çıkan firma, müşterilerine öncelikle mağaza, restaurant, konut gibi pek çok mekan tasarım ve uygulamalarında müşteri ve kullanıcı odaklı özgün tasarım ilkesiyle projelerine hayat vermektedir.

Rölöve aşamasından anahtar teslimine kadar yıllardır işlerinde uzmanlıklarını kanıtlamış ekiplerle ve sürekli firmamız denetiminde yapılan çalışmalarda sistemin ilk şartı; her şeyden önce mekanı ve içinde barındıracağı fonksiyonları çok iyi etüd etmektir. Fonksiyon dağılımı doğru yapıldıktan sonra mekanın kendine özgü konsepti bu dağılım üzerine geliştirilerek ön proje müşteri onayına sunulur. Onaylanan proje doğrultusunda müşterinin bütçesine en uygun ve kullanımı en doğru malzemeler seçilerek çıkartılan maliyet fizibilitesi projenin hayata geçmesi için en önemli adımdır. Bu süreç içerisinde proje; detayları belirlenerek uygulamaya adım adım yaklaşılır. Tüm bu süreçlerin sonunda anlaşma sağlanıp projede çalışılacak ekiplerin proje detaylarını anlaması sağlanır ve tamamen denetimimiz altında proje hayata geçirilir ve taahhüt edilen sürede size teslim edilir.

Siyah Sekiz Tasarım ve Mimarlık bu prensiplerle müşterilerine hizmet vermektedir.