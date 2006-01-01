Rayka Tasarım Stüdyosu 2006 senesinde kurulmuştur. Endüstriyel alanda yenilikçi, akılcı ve kazanç sağlayan ürünler tasarlamak ve firmalara tasarım stratejileri geliştirmek konusunda danışmanlık hizmeti vermek üzere yola çıkmıştır.

Rayka’nın yaratıcılıktaki gücü, ele aldığı projelerdeki tutarlı ve sonuç veren iş yapma yöntemlerinde yatar; olmazsa olmaz “estetik” görüşünü derin mühendislik altyapısı ile birleştirerek zarif ve işlevsel ürünler ortaya koyar. Rayka tasarımları, önce sizin zihninize düşen fikir damlasıyla hareket kazanır. Bilgi ve yaratıcılığımızla şekillenir ve ürün olarak vücut bulur. Rayka bir yaşam kurgusu olarak tasarlanmıştır. Hayatı, beslenmesi gereken büyük bir oyun alanı olarak görür. İnsanın sadece mutlu olduğu yerde ürettiğine ve ürettiği yerde mutlu olduğuna inanır.