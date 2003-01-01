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yamankurt iç mimarlık tasarım proje uygulama ltd şti
İç Mimarlar Ankara
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    • Yaman Kurt iç Mimarlık Limited şirketi tasarım ve taahhüt konularında hizmet veren, ürün ve mekân tasarlayan, bu süreçler içerisinde farklı disiplinleri yöneten bir tasarım firmasıdır.
    2003 senesinde merkez ofis olan Ankara Çankaya’da faaliyete geçmiştir. Genişleyen iş hacmi sayesinde 2011 de İstanbul'da ki   ofisle beraber yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeler hayata geçmiştir..

    Hizmetler
    proje tasasrım uygulama ve konrol
    Hizmet alanları
    • MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    • istanbul
    Adres
    üsküp caddesi 5 b çankaya
    06680 Ankara
    Türkiye
    +90-3124679594 www.yamankurt.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Yaman Kurt iç Mimarlık Limited şirketi tasarım ve taahhüt konularında hizmet veren, ürün ve mekân tasarlayan, bu süreçler içerisinde farklı disiplinleri yöneten bir tasarım firmasıdır.
    2003 senesinde merkez ofis olan Ankara Çankaya’da faaliyete geçmiştir. Genişleyen iş hacmi sayesinde 2011 de İstanbulda ki   ofisle beraber yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeler hayata geçmiştir..
    FELSEFEMİZ
    Projelerimizi, fonksiyonel olarak çözüp, buna uygun olarak yapı ve strüktür kavramlarını geliştirip sanatsal değerlerle birleştirmekteyiz.
    İyi bir mimari tasarımın en önemli kriterlerinden birinin işveren(kullanıcı) tatmini olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle her aşamada etkileşim içinde kalınarak projeyi doğru bir şekilde ilerletmekteyiz. Kullanıcının bütçe, zaman ve farklı istekleri tarafımızdan irdelenerek uygun düzeylerde projeye yansıtılmakta ancak tasarım kalitesinden asla ödün verilmemektedir.
    Tasarım ve uygulama aşamalarında ekip çalışmasının bütünlüğüne inanarak farklı konularda uzman kişilerle veri alışverişi yaparak projeyi en doğru haliyle hayata geçirmekteyiz.
    Proje üzerinde herhangi bir soru işareti kalmaması ve kullanıcının daha iyi algılayabilmesi için 3d tasarım desteğiyle başarıyı tesadüfe bırakmayız.
    Kısacası Yaman Kurt İç Mimarlık her projenin kendine özgü olduğunu bilir, verileri değerlendirir bütçe zaman gibi soru işaretlerini akılcı bir çözümlemeyle neticelendirir, çağdaş malzeme, doğru ışığın kullanıldığı çağdaş mekânlar oluşturup değişen şartlara ayak uydurabilen ama onlara boyun eğmeyen mimari tasarımlar yaratmaktadır

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