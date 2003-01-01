yamankurt iç mimarlık tasarım proje uygulama ltd şti

Yasal mülkiyet

Yaman Kurt iç Mimarlık Limited şirketi tasarım ve taahhüt konularında hizmet veren, ürün ve mekân tasarlayan, bu süreçler içerisinde farklı disiplinleri yöneten bir tasarım firmasıdır.

2003 senesinde merkez ofis olan Ankara Çankaya’da faaliyete geçmiştir. Genişleyen iş hacmi sayesinde 2011 de İstanbulda ki ofisle beraber yurt içi ve yurt dışında çeşitli projeler hayata geçmiştir..

FELSEFEMİZ

Projelerimizi, fonksiyonel olarak çözüp, buna uygun olarak yapı ve strüktür kavramlarını geliştirip sanatsal değerlerle birleştirmekteyiz.

İyi bir mimari tasarımın en önemli kriterlerinden birinin işveren(kullanıcı) tatmini olduğuna inanmaktayız. Bu nedenle her aşamada etkileşim içinde kalınarak projeyi doğru bir şekilde ilerletmekteyiz. Kullanıcının bütçe, zaman ve farklı istekleri tarafımızdan irdelenerek uygun düzeylerde projeye yansıtılmakta ancak tasarım kalitesinden asla ödün verilmemektedir.

Tasarım ve uygulama aşamalarında ekip çalışmasının bütünlüğüne inanarak farklı konularda uzman kişilerle veri alışverişi yaparak projeyi en doğru haliyle hayata geçirmekteyiz.

Proje üzerinde herhangi bir soru işareti kalmaması ve kullanıcının daha iyi algılayabilmesi için 3d tasarım desteğiyle başarıyı tesadüfe bırakmayız.

Kısacası Yaman Kurt İç Mimarlık her projenin kendine özgü olduğunu bilir, verileri değerlendirir bütçe zaman gibi soru işaretlerini akılcı bir çözümlemeyle neticelendirir, çağdaş malzeme, doğru ışığın kullanıldığı çağdaş mekânlar oluşturup değişen şartlara ayak uydurabilen ama onlara boyun eğmeyen mimari tasarımlar yaratmaktadır